भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया, इस बार गेंद से वॉशिंगटन का कहर

AUSvsIND भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्विंसलैंड स्टेडियम के गोल्ड कोस्ट स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया। भारत के 168 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का कोई भी बल्लेबाज रंग में नहीं दिखा और बड़े शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाता रहा। 10 ओवर के बाद जब टिम डेविड का विकेट गिरा तो मैच महज औपचारिकता बन गया था। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 18.2 ओवर में 119 रनों पर ऑलआउट हो गई।







Bowlers help India take the lead in the T20I series against Australia in Carrara #AUSvIND : https://t.co/ep2OeE5Kry pic.twitter.com/IOIKNQDZK8 — ICC (@ICC) November 6, 2025 भारत - शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।



पिछली बार बल्ले से भारत को जीत दिलाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए और अक्षर पटेल शिवम दुबे को 2 -2 विकेट मिले। इस तरह भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे हो गया है और अगर वह अंतिम टी-20 मैच जीत जाता है तो वह ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर श्रृंखला जीत लेगा। गौरतलब है कि भारत ने आज तक ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में टी-20 सीरीज नहीं हारी है। या तो सीरीज बराबर हुई है या तो भारत की जीत हुई है।शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रे्लिया: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जॉश इंग्लिस, टिम डेविड, जॉश फिलिपे, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल , बेन ड्वारश्विस, जेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस और एडम जम्पा।

