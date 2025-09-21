सट्टेबाजों का फेवरेट भारत, लेकिन पाकिस्तान पर रहेंगी निगाहें

INDvsPAK सट्टेबाजों ने रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में भारत की जीत की संभावना लगभग 80 प्रतिशत बताई है, लेकिन क्रिकेट, ज़िंदगी की तरह, शानदार अनिश्चितताओं से भरा है - और पाकिस्तान का चंचल स्वभाव उसे गन्ने के खेत में कोबरा जितना खतरनाक बनाता है!





यह मुकाबला सिर्फ़ एक आम खेल नहीं है; यह एक उत्सव है, एक भव्य रंगमंच है जहां भावनाएं तंदूर से भी ज्यादा तेज होंगी। टिकट किसी पंजाबी शादी में जलेबियों से भी तेज़ी से गायब हो गए, और खचाखच भरे घर में हर रन, विकेट और मिसफ़ील्ड का शोर मचने की उम्मीद है। दुनिया भर में लाखों लोग स्क्रीन से चिपके रहेंगे, उस जादुई पल का इंतज़ार करेंगे जो सिर्फ़ भारत-पाकिस्तान मुकाबले में ही मिल सकता है।





भारत पूरी ताकत से, अपराजित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने ग्रुप चरण में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था, और उनकी बल्लेबाज़ी किसी नदी की तरह बह रही है। शुभमन गिल टीम को संभाले रखने वाले बांध की तरह हैं, सूर्यकुमार यादव आसमान को रोशन करने वाले वज्र की तरह हैं, जबकि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ऊपरी क्रम में आतिशबाज़ी करते हैं। संजू सैमसन स्टंप के पीछे और मध्य क्रम में विश्वसनीयता लाते हैं, जबकि हार्दिक पांड्या किसी भी विपक्षी टीम की कमर तोड़ने वाला हथौड़ा हैं।





गेंद से, भारत किसी सर्जन की छुरी की तरह तेज नजर आता है। कुलदीप यादव धैर्यवान मकड़ी की तरह जाल बुनते हैं, वरुण चक्रवर्ती हवा से करतब दिखाने वाले जादूगर हैं, और अक्षर पटेल टीम को अंतिम रूप देते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह हैं - तेज गेंदबाज़ी के रोल्स रॉयस - जो यॉर्कर तीर की तरह सीधे विपक्षी टीम के दिलों में दागने के लिए तैयार हैं।





इस बीच, पाकिस्तान इस मुकाबले में असली चॉकलेट का डिब्बा है: आपको कभी नहीं पता होता कि आपको क्या मिलने वाला है! उन्होंने यूएई को 41 रनों से हरा दिया, उनका शीर्ष क्रम पुराने ट्रैक्टर की तरह लड़खड़ाता रहा। फिर भी, फखर ज़मान के शानदार 50 रनों ने दिखाया कि उनकी क्लास कायम है, जबकि कप्तान सलमान आगा और हसन नवाज मध्यक्रम की मजबूती की कुंजी हैं।





पिछले मैच में शाहीन अफरीदी का कैमियो रेगिस्तान में बारिश की तरह अप्रत्याशित था, और मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज अंत में पासा पलटने में सक्षम हैं। उनकी गेंदबाजी, हमेशा की तरह, उनका गौरव और तलवार है। नई गेंद के साथ अफरीदी और हारिस रऊफ आग उगल सकते हैं, जबकि नवाज और अबरार अहमद स्पिन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करेंगे।





दुबई की पिच एक अस्थिर दोस्त है। शुरुआत में, यह दरवेश में नर्तक की तरह स्विंग और सीम कर सकती है, जिससे अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे शाम ढलती है, यह ढीली पड़ जाती है, जिससे स्ट्रोक बनाने वालों को अपने कंधे खोलने का मौका मिलता है। कसी हुई और चतुराई से गेंदबाजी करने वाले स्पिनर बीच के ओवरों में अपने मौके तलाशेंगे। लस्सी जितनी घनी नमी और बाद में ओस पड़ने की उम्मीद के साथ, लक्ष्य का पीछा करना मई में आमों जितना लुभावना हो सकता है।





इतिहास भारत पर मुस्कुरा रहा है, जिसने पिछले पांच टी20 मुकाबलों में से चार जीते हैं, जिसमें पिछले रविवार को मिली जीत भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की नाटकीयता और पार्टियों को बिगाड़ने की आदत का मतलब है कि अभी तक कोई पटकथा नहीं लिखी गई है। शाहीन की एक तूफानी पारी, फखर का एक कमाल, या नवाज का एक स्पेल पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकता है।





यह एक क्रिकेट मैच से कहीं बढ़कर है; यह गतिमान कविता है, आग और बर्फ के बीच रस्साकशी। जब घड़ी स्थानीय समयानुसार 20:00 बजेगी और पहली गेंद फेंकी जाएगी, तो दुबई की रोशनी में प्रतिष्ठा, जुनून और गौरव के टकराव की एक झलक देखने को मिलेगी।





भारत की संभावित प्लेइंग XI:अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती





पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग XI:साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

