rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






7 विकेट से दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने सीरीज मे ली 2-1 की बढ़त

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, रविवार, 14 दिसंबर 2025 (23:02 IST)
INDvsSAअर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा (दो-दो) के बाद अभिषेक शर्मा (35) और शुभमन गिल (28 ) के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत तीसरे टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 25 गेंदे शेष रहते सात विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है।

दक्षिण अफ्रीका के 117 रन के स्कोर के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारत 15.5 ओवर में तीन विकेट पर 120 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की। छठे ओवर में कॉर्बिन बॉश ने अभिषेक शर्मा को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 35 रनों की पारी खेली।

12वें ओवर में मार्काे यानसन ने शुभमन गिल (28) को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। तीसरे विकेट के रूप में कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 रन बनाकर आउट हुये। शिवम दुबे ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का और पांचवीं गेंद पर चौका लाकर भारत को जीत सात विकेट से जीत दिला दी। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में तीन चौके लगाते हुए नाबाद 26 रनों की पारी खेली। वहीं शिवम दुबे ने चार गेंदों में नाबाद 10 रन बनाये।दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एन्गिडी, कॉर्बिन बॉश और मार्को यानसन एक-एक विकेट लिया।
इससे पहले भारत ने आज यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहर खराब रही और उसने मात्र सात रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। रीजा हेंड्रिक्स (शून्य) क्विंटन डी कॉक (एक) डेवाल्ड ब्रेविस (दो) रन बनाकर आउट हुये। कप्तान एडन मारक्रम ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 46 गेंदों में छह चौकेऔर दो छक्के उड़ाते हुए सर्वाधिक 61 रनों की पारी खेली।

इसके अलावा डॉनोवन फरेरा (20) और अनरिख़ नॉर्खिये ने (12) रनों का योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे दक्षिण अफ्रीका के आठ बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाये। कुलदीप यादव ने आखिरी ओवर में दो विकेट झटके। उन्होंने ऑटनील बार्टमैन (एक) को आउटकर दक्षिण अफ्रीका की पारी 117 के स्कोर पर अंत किया।भारत के लिए अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट लिये। शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सचिन ने मेस्सी को वानखेड़े स्टेडियम में भेंट की विश्व विजेता जर्सी नंबर 10 (Video)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels