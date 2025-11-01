Hanuman Chalisa

पहला ICC खिताब जीतने की ललक में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी जोरदार टक्कर

WD Sports Desk

शनिवार, 1 नवंबर 2025 (15:42 IST)
INDvsSA भारत महिला और दक्षिण अफ़्रीकी महिला, दो टीमें जिन्होंने इस विश्व कप में निरंतरता और साहस की कठिन राह पर चलकर इतिहास रचा है, अब अंतिम पुरस्कार के लिए भिड़ेंगी-ICC Women World Cup 2025 का ख़िताब। यह सिर्फ़ एक और फ़ाइनल नहीं है बल्कि दोनों टीमों के बीच लंबे समय से खिताब के सूखे को खत्म करने के लिए खेली जाने वाली एक दौ़ड़ है।

सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ रोमांचक जीत के बाद भारत ने एक बार फिर देश के सपने को जगा दिया है। जब उन्होंने नौ गेंद शेष रहते 339 रनों का लक्ष्य हासिल किया, तो यह सिर्फ़ एक जीत नहीं थी-यह एक बयान था।

जेमिमा रोड्रिग्स, शांत और प्रभावशाली, ने नाबाद 127 रनों की पारी खेली, जिसकी गूंज भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा रहेगी। दूसरी ओर, कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो समान रूप से आक्रामक और शालीन थीं, 88 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेलीं, एक ऐसे नेता का आत्मविश्वास जो जानता है कि नियति बुला रही है।

दबाव में बनी 221 रनों की वह साझेदारी सिर्फ़ स्कोरकार्ड पर दर्ज रन नहीं थे। यह धैर्य, स्पष्टता और साहस का प्रतीक था। तब से भारत का ड्रेसिंग रूम गुलज़ार है। और इस गुलज़ार में यह विश्वास छिपा है कि रविवार वह दिन हो सकता है जब वे आखिरकार अपनी धरती पर कप उठाएं।

स्मृति मंधाना, बाएं हाथ की खूबसूरत बल्लेबाज, जिनका बल्ला दर्शकों की ताल पर थिरकता हुआ प्रतीत होता है, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण रही हैं – 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 389 रन, और उससे भी ज़्यादा जरूरी, जरूरत पड़ने पर रन। अगर वह डीवाई पाटिल पर फिर से हमला बोलती हैं, तो शायद मैच भारत के पक्ष में झुक जाए।

शेफाली वर्मा, जो बोल्ड और बेबाक हैं, शुरुआत में ही लय हासिल करने की कोशिश करेंगी, जबकि ऋचा घोष की आखिरी क्षणों की शानदार गेंदबाजी इस लाइन-अप को एक ऐसा खतरा देती है जिससे हर प्रतिद्वंद्वी डरता है।

फिर आती हैं खामोश किलर- दीप्ति शर्मा। उनकी ऑफ-स्पिन नियंत्रण में कविता की तरह है, उनकी विविधताएँ तनावपूर्ण ओवर में ढोल की थाप से भी ज़्यादा सटीक हैं। उनके साथ, श्री चरणी और क्रांति गौड़ गुमनाम नायक रहे हैं, जो अटूट अनुशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन, जैसा कि किसी भी शानदार समापन की मांग होती है, एक योग्य चुनौती भी मौजूद है।

दक्षिण अफ्रीका का सफर भी उतना ही काव्यात्मक रहा है – एक टीम जो कभी करीबी मुकाबलों से जूझती थी, अब विश्वास की लय पर चल रही है। कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने सपने जैसी बल्लेबाजी की है – 470 रन, हर शॉट शान और उद्देश्य के साथ बनाया गया। शालीनता और धैर्य का मिश्रण करने की उनकी क्षमता ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया है।

उनके साथ, ताजमिन ब्रिट्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि मारिज़ैन काप – जो कभी नहीं झुकती – दक्षिण अफ़्रीका की जुझारूपन की मिसाल हैं। सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ उनका पाँच विकेट लेना महज़ एक जादू नहीं था; यह इस बात का संकेत था कि यह प्रोटिया टीम अब दबाव में नहीं झुकेगी।

काप और नॉनकुलुलेको म्लाबा की अगुवाई में उनका गेंदबाज़ी आक्रमण अनुशासन से भरपूर है। नादिन डी क्लार्क, जो अथक और दृढ़ हैं, उनके कवच में धार जोड़ती हैं। साथ मिलकर, वे एक ऐसी टीम बनाती हैं जो खेल के एक ही पल में किसी भी खेल का रुख़ पलट सकती है।

डीवाई पाटिल की पिच रनों का वादा करती है – सही उछाल, एक समान गति, और ऐसी कैरी जो स्ट्रोक लगाने को मज़ेदार बना दे। लेकिन बारिश का पूर्वानुमान खेल में नाटकीयता और शायद भाग्य भी जोड़ सकता है।

डीएलएस में उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करेगा, यह जानते हुए कि बारिश भी उनके विरोधियों की तरह उनका पीछा कर सकती है।

भारत के पास घरेलू दर्शक, लय और जादू है। दक्षिण अफ्रीका के पास इतिहास रचने वाली एक शांत टीम जैसी मजबूती है। एक टीम अपनी शानदार कहानी में एक सुनहरा अध्याय जोड़ने का सपना देख रही है। दूसरी टीम पहली बार एक सुनहरा अध्याय लिखने का सपना देख रही है।

कल का मुकाबला सिर्फ़ कौशल का नहीं है। यह हिम्मत का है, रोशनी में कौन सबसे आखिर में पलक झपकाएगा और जब दुनिया दबाव में झुक रही होगी, तब कौन अपनी लय में रहेगा, इसका भी है।
भारत महिला:हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणानी, क्रांति गौड़, मेघना सिंह, पूजा वस्त्रकर, देविका वैद्य, यास्तिका भाटिया, अनुषा बारेड्डी, मन्नत कश्यप।

दक्षिण अफ़्रीका:लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन काप, एनेके बॉश, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसन, डेल्मी टकर, लारा गुडॉल, एलिज-मारी मार्क्स, मसाबाता क्लास, मिके डी रिडर, नोंडुमिसो शांगसे।

मैच का समय- दोपहर 3 बजे से शुरु

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स या जियो हॉटस्टार पर

