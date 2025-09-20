Dharma Sangrah

पाक से हाथ मिलाने नहीं तोड़ने उतरेगा भारत, एकतरफा जीत का होगा रीपीट टेलीकास्ट

भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को दूसरे दौर में आमने-सामने होंगे

शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (08:12 IST)
14 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से बड़ी हार थमाई अब यह दोनों टीमें ठीक 1 हफ्ते बाद 21 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आमने सामने होंगी। 14 सितंबर से पहले पिछले 4 मुकाबले सबसे छोटे प्रारुप में इतने करीबी रहे कि फैसला अंतिम ओवर में हुआ है। लेकिन यंगिस्तान ने बता दिया कि अब देश की धड़कने नहीं रुकेंगी आराम से मैच जीता जाएगा।

हालांकि हाथ मिलाने के विवाद और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ मैच के बहिष्कार तक आ गई पाकिस्तान टीम पर अतिरिक्त दबाव रहेगा और हो सकता है मैदान में कुछ गहमागहमी भी दिखाई दे।

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण की शुरुआत शनिवार को होगी। अबु धाबी में ग्रुप स्टेज के दूसरे अंतिम मुकाबले में अफग़ानिस्तान को हराकर श्रीलंका ने न केवल उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, बल्कि ग्रुप बी से बांग्लादेश के साथ अजेय रहते हुए अगले चरण में प्रवेश किया।

वहीं, भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से पहले ही सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पाकिस्तान ने बुधवार को यूएई को हराकर यह सुनिश्चित किया। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप स्टेज में दुबई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था और ओमान के ख़िलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने से पहले तक अजेय है।

पाकिस्तान को सुपर फोर में श्रीलंका के ख़िलाफ मुकाबले से पहले एक दिन का आराम मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को लगातार दो दिन खेलना होगा जिसमें 24 सितंबर को भारत से और 25 सितंबर को पाकिस्तान से, दोनों मुकाबले दुबई में होंगे।

सुपर-4 चरण का आख़िरी मुकाबला 26 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को फाइनल में भिड़ेंगी, जो दुबई में ही होगा। ग्रुप स्टेज की कोई भी टीम अपने अंक सुपर-4 में लेकर नहीं जाएगी। सुपर-4 चरण की शुरुआत सभी टीमों के लिए शून्य से होगी।

