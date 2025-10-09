दूसरे टेस्ट में तीसरे दिन से मिलेगा टर्न, तब तक रहेगा बल्लेबाजों का बोलबाला

India vs Westindies के बीच दिल्ली स्थित अरूण जेटली स्टेडियम पर होने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट में पहले दो दिन पिच बल्लेबाजों की मददगार रहने की उम्मीद है और तीसरे दिन से इस पर घुमाव मिल सकता है।कोटला की काली मिट्टी की पिच बल्लेबाजों की मददगार रहती है लेकिन बाद में धीरे धीरे स्पिनरों को मदद मिलने लगती है।





इस टेस्ट के लिये ताजा पिच तैयार की गई है और शुरूआत में बल्लेबाजों का दबदबा रह सकता है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया ,‘‘ मुख्य पिच टेस्ट के लिये तैयार की गई है।





अधिकारी के अनुसार क्यूरेटरों ने जान बूझकर शुरूआती चरण के लिये उछालभरी पिच बनाई है। सूत्र ने कहा ,‘‘ वेस्टइंडीज अगर बेहतर बल्लेबाजी करता है तो मैच तीन दिन के भीतर खत्म नहीं होगा। पिच से तीसरे दिन के बाद ही टर्न मिलेगी।’’पिच स्थानीय क्यूरेटर अंकित दत्ता ने बनाई है जिसे बीसीसीआई के सीनियर क्यूरेटर तापस चटर्जी और अभिषेक भौमिक अंतिम रूप दे रहे हैं।





पहले मैच में आसान जीत से आत्मविश्वास से ओतप्रोत मेजबान भारत शुक्रवार से यहां शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को एक और करारी शिकस्त देने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगा हालांकि इस मैच में उसकी निगाहें साई सुदर्शन के धैर्य और घरेलू परिस्थितियों में नीतीश कुमार रेड्डी की उपयोगिता पर टिकी होंगी।





भारत के पास प्रतिभाशाली क्रिकेटरों का शानदार समूह है, जिनमें से प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी शीर्ष टीम में जगह बनाने में सक्षम है। उसका मुकाबला वेस्टइंडीज की उस टीम से होगा जिसका अतीत गौरवशाली रहा है लेकिन जो वर्तमान में टेस्ट क्रिकेट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है।





वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की विश्व भर में टी20 लीग में खेलने के लिए बड़ी मांग है लेकिन खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उसके पास बेहद कमजोर और अनुभवहीन खिलाड़ी हैं।अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में उसकी टीम किसी भी समय भारत के सामने चुनौती पेश नहीं कर सकी। भारत ने यह मैच पारी के अंतर से जीता था जो कैरेबियाई क्रिकेट की वर्तमान स्थिति का प्रमाण है।





भारत के लिए एक और प्रभावशाली प्रदर्शन का मतलब सिर्फ श्रृंखला जीतना नहीं है, बल्कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक तालिका पर अपनी स्थिति मजबूत करना और इस साल के अंत में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कड़ी चुनौती के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना भी है।





भारतीय टीम जहां खेल के हर विभाग में मजबूत नजर आती है वही वेस्टइंडीज का प्रत्येक विभाग कमजोर नजर आता है। वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी टीम की टेस्ट क्रिकेट में यह गिरावट कैंसर के समान है जिसका इलाज फिलहाल असंभव लगता है।





मंगलवार की शाम को जब भारतीय टीम मुख्य कोच गौतम गंभीर के निवास पर रात्रि भोज के लिए एकत्रित हुई, तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अनौपचारिक अभ्यास सत्र के लिए पास के गोल्फ कोर्स में चले गए।वहां तीन महान खिलाड़ियों सर विवियन रिचर्ड्स, सर रिची रिचर्डसन और ब्रायन लारा ने खिलाड़ियों से बात की। अब यह देखना बाकी है कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी इन दिग्गजों से मिली सलाह का कितना फायदा उठा पाते हैं।





टीम :



भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, बी साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल।





वेस्टइंडीज: रोस्टन चेज (कप्तान), तेगनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, जोहान लेने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, शाई होप, जेडन सील्स, जेमेल वार्रिकन, केवलन एंडरसन, जेडिया ब्लेड्स, टेविन इमलाच, एंडरसन फिलिप।





समय - टॉस 9 बजे तो मैच 9.30 पर शुरु होगा



कहां देखें- स्टार स्पोर्टस या जियो हॉटस्टार पर

