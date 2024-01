Indian cricket team 2024 schedule: साल में सिर्फ तीन ही ODI मैच खेलगा भारत

List of Tests, ODIs and T20Is Team India will play in 2024 : भारतीय क्रिकेट फैन्स का 2023 में कई बार दिल टूटा, ज्यादा दर्द तब हुआ होगा जब World Test Championship (WTC) और ODI World Cup में जहां वे शक्तिशाली आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ फाइनल में हार गए और मंजिल के नजदीक आकर टीम को अपने कदम वापस पीछे ले जाने पड़े। टीम को कई उतार-चढ़ाव और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, वनडे विश्व कप में हार के बाद कई लोगों ने खिलाड़ियों को गालियां भी दीं, कुछ प्रशंसकों ने यह तक ​​​​कहा कि वे क्रिकेट अब नहीं देखेंगे, लेकिन टीम इंडिया जानती है कि मजबूत वापसी कैसे की जाती है और नंबर वन टीम बन अपने फैन्स का दिल और भरोसा कैसे जीता जाता है।