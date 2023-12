WIPL से लेकर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक तक, भारतीय महिलाओं ने दुनिया भर में छोड़ी अपनी छाप

4. INDW vs AUSW One off Test : भारतीय महिलाओं ने इतिहास में पहली बार टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया, भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच के चौथे दिन 24 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 261 रनों पर समेटने के बाद दूूसरी पारी में 18.4 ओवरों में दो विकेट पर 75 रन बना कर मुकाबला जीत लिया।