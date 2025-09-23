पाकिस्तान टीम की बदतमीजी पर नाराज हुए इरफान पठान (Video)

एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की दो जीत के साथ, तनाव सचमुच चरम पर पहुँच गया है, खासकर भारतीय सलामी बल्लेबाज़ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच पाकिस्तानी गेंदबाज़ों के खिलाफ़ वाकयुद्ध के बाद।पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस बारे में इरफ़ान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुखरता से बात रखी।





अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, पठान ने इस स्थिति के बारे में अपनी राय और मैच के दौरान पाकिस्तान के व्यवहार के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया, "भारत जीतता है, भारत आगे बढ़ता है। यही भारत का जादू है। लेकिन कल हमें काफ़ी आक्रामकता और मज़ाक देखने को मिला, यहाँ तक कि अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं।" "इसलिए सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप बोलते रहिए, हम जीतते रहेंगे। यह एक सीधा संदेश है।"





पठान का मानना ​​था कि भारत मैदान पर शालीनता बनाए रखने में खुश है, भले ही वे हाथ न मिलाएँ, वे कभी भी बेतुकी आक्रामकता नहीं दिखाएँगे। "भारतीय क्रिकेटरों पर कभी कोई असर नहीं पड़ता। हम कभी कुछ नहीं कहते। हम चुपचाप अपना क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यह मत सोचिए कि अगर आप कुछ कहेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलियाई हों या पाकिस्तानी। हम जवाब देंगे। हम अपने बल्ले से जवाब देंगे, और हम आपको जवाब देंगे।"







The behaviour of Pak players on the field was very poor. My msg is clear. Full video on my YouTube channel. pic.twitter.com/Dm9YmTXqRG — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 22, 2025



पठान का मानना ​​था कि जहाँ भारतीय प्रशंसक पाकिस्तानी क्रिकेट को केवल प्रतिद्वंद्विता के नज़रिए से देखते हैं, वहीं पाकिस्तान इसे तब भी कहीं ज़्यादा गंभीरता से लेता है जब भारत उनके साथ नहीं खेल रहा होता। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने बताया कि कैसे 2022 में ज़िम्बाब्वे से पाकिस्तान की हार जो कि एक बहुत बड़ा उलटफेर थी, सिर्फ़ विश्लेषकों के लिए चिंता का विषय थी।उन्होंने कहा, "हम मीडिया में कभी इस बारे में बात तक नहीं करते कि पाकिस्तान कैसे हार गया, 2022 विश्व कप में ज़िम्बाब्वे से कैसे हार गया। मैंने ट्वीट नहीं किया, न ही किसी और ने, क्योंकि किसी को इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम उनका ठीक से विश्लेषण करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है।"

उन्होंने अंत में बताया कि किसी भी आक्रामकता का इसी तरह से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने रविवार के मैच के दौरान साहिबज़ादा फ़रहान के बंदूक वाले जश्न और भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों पर ताना कसते हुए हारिस रऊफ़ की हरकतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये बहुत ज़्यादा है।





पठान ने बताया, "लेकिन अगर आप हमसे पंगा लेंगे, तो हम आपको जाने नहीं देंगे। यही हमारा नियम है। कल मैच में जो हुआ, चाहे वो फ़रहान का जश्न था, आप जानते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच क्या हो रहा है, और आप जश्न मना रहे हैं।"





"हैरिस रऊफ़, मुझे लगा कि यह लड़का ठीक है। जब हमने ऑस्ट्रेलिया में बात की थी, तो वह आभारी लग रहा था। लेकिन कल उसने जिस तरह का व्यवहार किया, वह ज़रूरी नहीं था। इन दोनों लड़कों ने जिस तरह से व्यवहार किया, उससे हमें उनकी परवरिश, उनकी पृष्ठभूमि और उनके काम के बारे में पता चलता है," पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने निष्कर्ष निकाला।

