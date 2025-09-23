हारिस राउफ की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया मैच हार गए पर जंग जीत गए

Dharma Sangrah

, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (14:25 IST)
हारिस राउफ की पत्नी जो कभी उनकी दूर के रिश्तेदार की बहन थी, उन्होंने हारिस राउफ के 6-0 का इशारा करते हुए तस्वीर फोटो शेयरिंग एप्प इंस्टाग्राम पर डाली और कैपशन में लिखा कि मैच हार गए पर जंग जीत गए।

इससे पहले भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ी बहुत चुनौती देने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने बाउंड्री लाइन पर अभिषेक शर्मा का शानदार कैच पकड़ा। हालांकि सीमा रेखा की रखवाली कर रहे राउफ को जब भारतीय फैंस ने कोहली कोहली सुनाया तो हारिस राउफ ने 6-0 का इशारा किया।

दरअसल कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के 6 राफेल गिराए हैं। ऐसी कुछ भ्रामक खबरें पाक मीडिया और भारत के भी कुछ वामपंथी मीडिया हाउस ने लिखी हैं। इसको दोहराने के लिए पाक फैंस और कल खिलाड़ी भी 6-0 का इशारा करते दिखे।

हारिस राउफ ने कल भारतीय कप्तान सूर्याकुमार यादव और संजू सैमसन का विकेट जरूर लिया हो लेकिन मैदान पर उनका आचरण ठीक नहीं रहा। वह अभिषेक शर्मा से  उलझे जिसका जवाब शुभमन गिल  ने दिया तो वह भड़क उठे।



