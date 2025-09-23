पाकिस्तानी क्रिकेटर साहबजादा फरहान की अंग्रेजी का बना मजाक (Video)

Porkistani & their English #SahibzadaFarhan इस अ— Raj (@SayMyName_Me) September 23, 2025
madarsaछाप
DO or DIE ( करो या मरो )
DO And Die ( करो और मरो )
He was continuously using Do & Die during press conference #INDvsPAK#indvspak2025 #AsiaCup#AsiaCup2025 #AsiaCupT20 pic.twitter.com/ZAoWSqtw9d
Dear @TheRealPCBMedia I understand that language may not be the best friend of a cricketer, but do let your players know that it is ‘Do OR Die,’ and not ‘Do AND Die.’
भारत ने सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को हराकर बहुदेशीय टूर्नामेंटों में चिर प्रतिद्वंद्वी पर अपना दबदबा कायम रखा।फरहान ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा ,‘‘ वह जश्न महज एक पल था। मैं अर्धशतक जमाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता लेकिन अचानक मेरे जेहन में आया कि आज जश्न मनाते हैं। मैने वही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।’’उन्होंने कहा ,‘‘ आपको पता ही है कि जब भी खेले, आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिये। यह जरूरी नहीं कि भारत के ही खिलाफ। हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिये , जैसे कि हमने आज खेला।’’
Heard your opener Sahibzada Farhan repeatedly saying in his presser that “Pakistan will Do and Die in their…— Rahul Rawat (@rawatrahul9) September 22, 2025
"I don't care about that"
Pakistan's Sahibzada Farhan unbothered by what people are saying about his controversial AK-47 celebration in #AsiaCup against India
FULL VIDEO: https://t.co/obzqNnbaRC pic.twitter.com/p2R6imPdz6
— TOI Sports (@toisports) September 22, 2025फरहान ने 45 गेंद में 58 रन बनाये जिसकी मदद से पाकिस्तान ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन जोड़े। भारत ने 19वें ओवर में ही मैच जीत लिया।फरहान ने 10वें ओवर में अक्षर पटेल को छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद बंदूक की तरह बल्ले को थामते हुए हवा में निशाना लगाने का एक्शन किया । सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी आलोचना हो रही है।