पाकिस्तानी क्रिकेटर साहबजादा फरहान की अंग्रेजी का बना मजाक (Video)

मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग इसे कैसे लेते हैं, बंदूक चलाने के अंदाज में जश्न पर बोले फरहान

, मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (13:30 IST)
भारत के खिलाफ एशिया कप के मैच के दौरान बंदूक चलाने के अंदाज मे आक्रामक जश्न मनाने वाले पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं।हालांकि प्रेस कॉंफ्रेस में वह Do or Die(करो या मरो) की जगह Do & Die (करो और मरो) बोलने के लिए भी ट्रोल हो रहे हैं।

भारत ने सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को हराकर बहुदेशीय टूर्नामेंटों में चिर प्रतिद्वंद्वी पर अपना दबदबा कायम रखा।फरहान ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा ,‘‘ वह जश्न महज एक पल था। मैं अर्धशतक जमाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता लेकिन अचानक मेरे जेहन में आया कि आज जश्न मनाते हैं। मैने वही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।’’उन्होंने कहा ,‘‘ आपको पता ही है कि जब भी खेले, आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिये। यह जरूरी नहीं कि भारत के ही खिलाफ। हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिये , जैसे कि हमने आज खेला।’’

फरहान ने 45 गेंद में 58 रन बनाये जिसकी मदद से पाकिस्तान ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन जोड़े। भारत ने 19वें ओवर में ही मैच जीत लिया।फरहान ने 10वें ओवर में अक्षर पटेल को छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद बंदूक की तरह बल्ले को थामते हुए हवा में निशाना लगाने का एक्शन किया । सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी आलोचना हो रही है।

ALSO READ: साहिबजादा फरहान की बल्ले से बंदूक के जश्न से भारतीय फैंस में गुस्सा, बोर्ड को भी ना बख्शा

फरहान ने कहा कि अगर पाकिस्तान जीतता तो उनकी यह पारी अहम होती।उन्होंने कहा ,‘‘ अगर मैं यह मैच जीतता तो यह काफी अहम पारी होती। भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन को काफी तवज्जो मिलती है। हम जीतते तो बहुत अच्छा होता।’’

