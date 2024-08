जो रूट के पास टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका, कुक से लेकर तेंदुलकर को दे सकते हैं टक्कर

England vs Sri Lanka Test Series : दुनिया के नंबर 1 टेस्ट प्लेयर जो रुट (Joe Root) के पास श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ बड़ा इतिहास रचने का मौका है। श्रीलंका का इंग्लैंड दौरा 21 अगस्त से शुरू होगा। पहला टेस्ट मेनचेस्टर में खेला जाएगा। पिछले महीने जो रुट वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे।

England vs Sri Lanka टेस्ट में सर्वाधिक रन :

इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन :

(Most Runs for England in Tests)

एलिस्टेयर कुक - 12,472