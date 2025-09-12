Biodata Maker

Asia Cup में गौतम गंभीर से उलझने वाले पाक विकेटकीपर ने 15 साल बाद मानी गलती (Video)

हमें फॉलो करें Kamran Akmal

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (17:26 IST)
कुछ गलतियां करने के कुछ मिनट या घंटो बाद पछतावा होता है तो कुछ गलतियां सालों बाद याद आती है तो कुछ गलितायां कभी याद ही नहीं आती, याद आती भी हैं तो अहसास नहीं होता कि कुछ गलत किया भी था या नहीं। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल को एशिया कप 2010 में खेले गए बेहद करीबी मैच में गौतम गंभीर से हुई अपनी झड़प याद आई और उन्होंने माना गलती उनकी थी।

दरअसल साल 2010 के एशिया कप में जब भारत 260 रनों से ज्यादा के स्कोर का पीछा कर रहा था तो कामरान अकमल ने गौतम के मिस शॉट पर अपील की थी। ऐसे में गौतम ने खुद से कुछ कहा जिसे कामरान अकमल ने समझा कि वह उनसे कुछ कह रहे हैं ऐसे में यह विवाद बढ़ गया और दोनों में बहसबाजी हुई। जिसे तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और फील्डिंग कर रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शांत किया।
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात चीत करते हुए कामरान अकमल ने इस बात का खुलासा किया।पाकिस्तान की तरफ से 2017 तक 268 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले कामरान को पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर जल्मी ने भी बाहर कर दिया था और विकेटकीपर के रूप में अनुबंधित करने के बजाय उन्हें अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी।इससे पहले वह अन्य पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तरह कई बार टीम से अंदर बाहर होते रहे।

