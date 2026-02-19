Festival Posters

कर्नाटक अपने घरेलू मैदान पर खेलेगा रणजी ट्रॉफी फाइनल, की होगी परीक्षा

WD Sports Desk

, गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (18:30 IST)
रणजी ट्रॉफी का फाइनल कर्नाटक के हुबली में खेला जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) ने अभी तक वेन्यू की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन क्रिकबज को बीसीसीआई के सूत्रों से पता चला है कि उत्तरी कर्नाटक के इस शहर को इस बड़े घरेलू मैच के लिए चुना गया है। फाइनल 24 फरवरी से कर्नाटक और जम्मू और कश्मीर के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की ऑफिशियल पुष्टि दिन के आखिर तक होने की उम्मीद है।

जैसा कि उम्मीद थी, फाइनल के लिए लाइन-अप गुरुवार शाम को ही कन्फर्म हुआ, जब कर्नाटक ने उत्तराखंड के साथ ड्रॉ खेला, लेकिन पहली इनिंग की लीड के आधार पर आगे बढ़ गया। इस बीच, जम्मू और कश्मीर ने एक दिन पहले बुधवार को कल्याणी में बंगाल को छह विकेट से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी।

यह 91वां रणजी ट्रॉफी फाइनल होगा और कर्नाटक 15 बार फाइनल मुकाबले में शामिल हो चुका है, जिसमें से उसने आठ बार ट्रॉफी जीती है। पिछली बार उन्होंने 2015 में रणजी फाइनल खेला था, जब उन्होंने तमिलनाडु को हराया था। कर्नाटक ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ अपने सभी चार हेड-टू-हेड मुकाबले जीते हैं – उनकी आखिरी मुलाकात 2022 में चेन्नई में हुई थी। हुबली स्टेडियम, जिसे केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, ने इस सीजन की शुरुआत में चंडीगढ़ के खिलाफ कर्नाटक के लीग मैच की मेजबानी की थी। कर्नाटक ने वह गेम 185 रन से जीता था।

