भारत से फाइनल हारी पर विश्वकप के बाद नंबर एक ODI बल्लेबाज बन गई लॉरा वुलफ़ार्ट

दक्षिण अफ़्रीकी बल्लेबाज़ लॉरा वुलफ़ार्ट ने विश्व कप के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल में शतक लगाकर स्मृति मांधना को पीछे छोड़ते हुए ICC की महिला वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है।वुलफ़ार्ट ने सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 169 और फ़ाइनल में भारत के ख़िलाफ़ 101 रनों की पारी खेली थी। इस प्रदर्शन से उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 571 रन बनाए, जो विश्व कप में अब तक का रिकॉर्ड बल्लेबाज़ी प्रदर्शन है।







एलिस पेरी ने भी सेमीफ़ाइनल में भारत के ख़िलाफ़ 77 रन की पारी खेलकर टॉप-10 में जगह बनाई और सातवें स्थान पर पहुंचीं। वह सोफ़ी डिवाइन के साथ सातवांं स्थान साझा कर रही हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।



इसके साथ ही उन्हें 814 रेटिंग अंक मिले, जो उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर है। यह मांधना के 811 रेटिंग अंकों से तीन अधिक हैं। मांधना विश्व कप के दौरान लगातार नंबर एक बल्लेबाज़ बनी रहीं, लेकिन नॉकआउट चरण में वह अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थीं। उन्होंने सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 24 और फ़ाइनल में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 45 रन बनाए। इसके बावजूद वह विश्व कप में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं।

जेमिमाह रॉड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में नाबाद 127 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। इस प्रदर्शन के बाद वह नौ स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 10 पर पहुंचीं। वहीं सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के लिए 119 रन बनाने वाली फ़ीबी लिचफ़ील्ड ने 13 स्थान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर पहुंची हैं।





मरीजान काप ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में 5 विकेट लेकर गेंदबाज़ी रैंकिंग में दो स्थान की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। अब वह इंग्लैंड की सोफ़ी एकल्स्टन से ही पीछे हैं। अनाबेल सदरलैंड (छठे) और किम गार्थ (सातवें) भी एक-एक स्थान ऊपर बढ़ीं, जबकि उनकी टीममेट अलाना किंग अब काप के कारण तीसरे स्थान पर खिसक गईं।





दीप्ति शर्मा ने विश्व कप में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का ख़िताब जीता और नॉकआउट चरण में सात विकेट लेने के साथ-साथ 82 रन भी बनाए। इससे वह ऑलराउंडर रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गईं और इस प्रक्रिया में सदरलैंड को पीछे छोड़ दिया।

