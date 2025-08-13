पैट कमिंस को टेस्ट रैंकिंग में पछाड़ा, अब यह कीवी पेसर सिर्फ रबाड़ा और बुमराह से पीछे

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर अपने टेस्ट करियर में सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर पहुंच गये है।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से जारी रैंकिंग के अनुसार हेनरी बुलावायो में खेले गये दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे पर पारी और 359 रनों की जीत में योगदान देकर एक पायदान की छलांग लगाकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ तीसरा स्थान हासिल किया है। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने 2-0 से श्रृंखला जीत ली। हेनरी को इस टेस्ट श्रृंखला में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ से नवाजा गया था।





33 वर्षीय हेनरी ने पहले टेस्ट के बाद पहली बार 800 रेटिंग अंक पार करके चौथा स्थान हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट में 40 रन देकर पांच विकेट और 16 रन देकर दो विकेट लेकर अपनी बढ़त को कायम रखी और पैट कमिंस को पछाड़ दिया।





दूसरे टेस्ट के बाद हेनरी के अब 846 रेटिंग अंक हैं, जो 889 रेटिंग अंकों के साथ जसप्रीत बुमराह की अगुवाई वाली सूची में कैगिसो रबाडा से केवल पांच अंक पीछे हैं। टेस्ट में पर्दापण करने वाले जकारी फॉल्क्स न्यूजीलैंड के एक और गेंदबाज हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। मैच में नौ विकेट लेने के बाद वह रैंकिंग में 61वें स्थान पर पहुंच गए हैं।







Matt Henry In Top 3 In ICC test bowling Ranking. pic.twitter.com/tRh8q9j38r — H U S Nain (@H11USNAIN) August 13, 2025 टी-20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के पहले दो मैचों में लगातार अर्धशतक जड़ने के बाद शीर्ष 10 में वापस आ गए हैं, जबकि कैमरून ग्रीन 23वें से 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस 80 पायदान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि उनके साथी ट्रिस्टन स्टब्स ने 12 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर जगह बना ली हैं।



इस मैच में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाज रचिन रवींद्र (165), डेवोन कॉनवे (153) और हेनरी निकोल्स (नाबाद 150) ने भी अच्छी रैंकिंग हासिल की है। रवींद्र 15 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं, सलामी बल्लेबाज कॉनवे 44वें से 37वें स्थान पर और निकोल्स छह स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज निक वेल्च दूसरी पारी में नाबाद 47 रन बनाकर शीर्ष 100 में जगह बना ली हैं।टी-20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के पहले दो मैचों में लगातार अर्धशतक जड़ने के बाद शीर्ष 10 में वापस आ गए हैं, जबकि कैमरून ग्रीन 23वें से 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस 80 पायदान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि उनके साथी ट्रिस्टन स्टब्स ने 12 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर जगह बना ली हैं।

वेस्टइंडीज-पाकिस्तान सीरीज के पहले दो मैचों के प्रदर्शन के आधार पर जारी एकदिवसीय रैंकिंग में वेस्टइंडीज के एविन लुईस (नौ पायदान ऊपर 82वें स्थान पर) और पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक (सात पायदान ऊपर 90वें स्थान पर) को बल्लेबाजी रैंकिंग में फायदा हुआ है, जबकि वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती (पांच पायदान ऊपर 12वें स्थान पर), तेज गेंदबाज जेडन सील्स (24 पायदान ऊपर 33वें स्थान पर) और पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद (तीन पायदान ऊपर 54वें स्थान पर) गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़े हैं।(एजेंसी)

