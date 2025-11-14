उत्तर प्रदेश अमरोहा के मोहम्मद शमी अब IPL2026 में खेेलेंगे लखनऊ के लिए

Dharma Sangrah

, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (17:00 IST)
IPL 2026 में उत्तरप्रदेश के अमरोहा से आने वाले मुख्य गेंदबाज मोहम्मद शमी अब लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए खेलेंगे। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को रीलीज कर दिया है जिन्होंने पिछले सत्र में उनको 10 करोड़ में खरीदा था।35 वर्षीय तेज गेंदबाज, जो अपने 12 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में लंबे समय तक भारतीय आक्रमण का अगुआ रहा है, जिसमें 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय शामिल हैं, को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है।
शमी को जेद्दा में हुई पिछली मेगा नीलामी में एसआरएच ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन मामूली रहा – 56.17 के निराशाजनक औसत और 11.23 के इकॉनमी रेट से सिर्फ़ छह विकेट, जबकि उनके करियर के आंकड़े क्रमशः 28.19 और 8.63 रहे हैं।
उन्होंने कुल 119 IPL मैचों में 133 विकेट लिए हैं, जिनमें से ज़्यादातर विकेट उन्होंने 2022 और 2023 में गुजरात टाइटन्स के लिए दो शानदार सीजन के दौरान लिए थे, जब उन्होंने कुल मिलाकर 48 विकेट (क्रमशः 20 और 28) लिए थे। चोट के कारण वह पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो गए।

शमी ने इस साल मार्च में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, और उनकी फिटनेस की स्थिति एक गर्म विषय बन गई, जिसमें मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और खुद खिलाड़ी सार्वजनिक रूप से बयानबाजी में शामिल रहे। शमी ने इस सीज़न में बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी मैचों में अपनी फिटनेस साबित की है और पिछले तीन रणजी मैचों में 15 विकेट लिए हैं।



