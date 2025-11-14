कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच, होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के यह दिग्गज

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को बतौर सहायक कोच जोड़ने के बाद गेंदबाजी कोच के तौर पर टिम साउदी को जोड़ लिया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान टिम साउदी, जिन्होंने 2025 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, गेंदबाजी सलाहकार के रूप में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं।
साउदी अभिषेक नायर की अध्यक्षता वाले KKR के नए कोचिंग समूह में शामिल हो गए हैं, और फ्रेंचाइजी ने हाल ही में अगले सीजन से पहले शेन वॉटसन को सहायक कोच के रूप में शामिल किया है।
36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने खेल करियर के दौरान 2021, 2022 और 2023 में केकेआर का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे इस नियुक्ति में एक तरह का परिचयात्मक भाव है। सभी प्रारूपों में, साउदी ने 700 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट और 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, और न्यूज़ीलैंड के 2019 वनडे विश्व कप फ़ाइनल तक पहुंचने और 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।
हाल ही में फ्रैंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन को टीम का सहायक कोच नियुक्त किया है।59 टेस्ट, 190 एकदिवसीय और 58 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेल चुके क्वींसलैंड के शेन वॉटसन, अभिषेक नायर के साथ काम करेंगे, जिन्हें हाल ही में तीन बार की पूर्व चैंपियन KKR टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वॉटसन इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए थे।
44 वर्षीय वॉटसन आईपीएल के दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 12 सीजन खेले हैं। उन्होंने 2008 में राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के पहले सीरीज में शानदार जीत दिलाई थी। उन्होंने उस सीजन में एमवीपी का खिताब जीता था और 2013 में फिर से यह कारनामा दोहराया था।इस बीच, ड्वेन ब्रावो केकेआर टीम के मेंटर बने रहेंगे।