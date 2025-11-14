जसप्रीत बुमराह के पंजे से 159 रनों पर सिमटी दक्षिण अफ्रीकी पारी

INDvsSA जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट की बदौलत भारत ने द.अफ्रीकी पारी को 159 रनों पर समेट दिया। भारत के शीर्ष गेंदबाज ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 14 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए वहीं मोहम्मद सिराज ने 12 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट निकाले। अक्षर पटेल को 6 ओवर में 1 विकेट मिला।







Jasprit Bumrah's five-wicket haul put India right on at Eden Gardens #INDvSA : https://t.co/fexthP5RGW pic.twitter.com/g911Jt2wC0 — ICC (@ICC) November 14, 2025 दक्षिण अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज एडेन मारक्रम ने सबसे ज्यादा 31 रन का योगदान दिया जबकि रियान रिकेलटन (23), वियान मुल्डर (24), टोनी डि जोर्जी (24) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे।



दक्षिण अफ्रीका की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं लगा सका। सलामी बल्लेबाज एडन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए।पहले 10 ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका की टीम 57 रनों पर बिना विकेट खोए मजबूत लग रही थी। लेकिन पहले सत्र में टीम ने 105 रनों में 3 विकेट खोए और दूसरे सत्र में 49 रन और जोड़कर 5 विकेट खोए। चायकाल तक टीम 154 रनों पर 8 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद अंतिम 2 विकेट भी जल्दी गिर गए।दक्षिण अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज एडेन मारक्रम ने सबसे ज्यादा 31 रन का योगदान दिया जबकि रियान रिकेलटन (23), वियान मुल्डर (24), टोनी डि जोर्जी (24) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे।