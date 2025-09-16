सूर्यकुमार यादव को लाइव टीवी पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने कहे अपशब्द, एशिया कप हार पर बौखलाए (Video)

Biodata Maker

मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (16:38 IST)
रविवार को दुबई में 2025 एशिया कप में भारत के हाथों टीम की सात विकेट से हार के बाद, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान यूसुफ मोहम्मद (पहले यूसुफ योहाना) ने लाइव टीवी पर सूर्यकुमार यादव को एक ऐसा शब्द कहा जो बहुत अपमानजनक था।

यूसुफ ने जानबूझकर सूर्यकुमार का नाम बिगाड़ा और उन्हें बार-बार सुअर कहा। एक एंकर ने उन्हें भारतीय कप्तान का असली नाम याद दिलाने की कोशिश की, शायद यह सोचकर कि उन्होंने गलती से उसका उच्चारण गलत कर दिया है, लेकिन यूसुफ ने अनसुना कर दिया। यह देखकर एक अन्य एंकर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई।

इसके बाद यूसुफ ने भारत पर मैदानी अंपायरों को खरीद लेने और मैच रेफरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी टीम को 'प्रताड़ित' करने का आरोप लगाया।

समा टीवी पर यूसुफ ने कहा, "ये लोग फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।" "ये सुअर कुमार जो है... सुअर कुमार यादव। भारत को शर्म आनी चाहिए कि वे जिस तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंपायरों से सांठगांठ कर रहे हैं, रेफरी का इस्तेमाल करके (पाकिस्तान) को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने शायद अंपायर की उंगली (भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी को दे दी है; जब भी हमने अपील की, वह उठी ही नहीं।"

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) मैच खत्म होने के बाद से ही मैच रेफरी, ज़िम्बाब्वे के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ  इस मामले में शिकायत कर रहा है। उन्होंने उन पर सूर्यकुमार यादव और उनके पाकिस्तानी समकक्ष को टॉस के समय हाथ न मिलाने के लिए कहने और फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा निर्धारित आचार संहिता के नियमों के खिलाफ जाने का आरोप लगाया है।
कथित तौर पर उन्होंने आईसीसी से पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से पूरी तरह हटाने की भी अपील की, जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्था ने खारिज कर दिया है।

सूर्यकुमार मैच के बाद से ही चर्चा का विषय बने हुए थे। उनकी कप्तानी शानदार रही, वे भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और उन्होंने विजयी छक्का लगाकर मैच का अंत किया, और फिर विरोधियों से हाथ मिलाए बिना सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए। मैच के बाद के पुरस्कार समारोह में, उन्होंने इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया।

