हसरंगा ने रोका हॉंगकॉंग का उलटफेर, 4 विकेट से श्रीलंका जीता

SLvsHG पथुम निसंका (68) और वानिंदु हसरंगा नौ गेंदों में (20) की शानदार पारियों के दम पर श्रीलंका ने सोमवार को एशिया कप 2025 के आठवें मुकाबले में हांगकांग को सात गेंदे शेष रहते चार विकेट से हरा दिया।

150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने चौथे ही ओवर में कुसल मेंडिस (11) का विकेट गंवा दिया। उन्हें आयुष शुक्ला ने आउट किया।





दूसरे विकेट के रूप में कामिल मिशारा (19) को एजाज खान ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कुशल परेरा ने पथुम निसंका के साथ तीसरे विकेट लिए 57 रन जोडकर टीम को जीत की ओर ले गये। इसी दौरान हांगकांग ने 16वें ओवर में श्रीलंका के 119 के स्कोर पर दो विकेट झटक कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया। पथुम निसंका (68) रनआउट हुये। उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के लगाये। अगली ही गेंद पर यासिन मुर्तजा ने कुशल परेरा (20) को पगबाधा आउटकर दिया। कप्तान चरित असलंका (दो) को एहसान खान ने आउट किया।







Sri Lanka edge out Hong Kong, China in a close contest to make it two wins from two at the Asia Cup



: https://t.co/5XeziiAj4D pic.twitter.com/Riwv0FCrAc — ICC (@ICC) September 15, 2025 इससे पहले आज यहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी हांगकांग के लिए जीशान अली और अंशुमन रथ ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। पांचवें ओवर में दुश्मांता चमीरा ने जीशान अली 17 गेंदों में 23 रन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद नौवें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने बाबर हयात (चार) को स्टंप आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हांगकांग का तीसरा विकेट अंशुमन रथ के रूप में गिरा।



18वें ओवर की पहली गेंद पर यासिन मुर्तजा ने कामिंडु मेंडिस (पांच) को आउटकर मैच पर अपनी पकड़ बना ली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये वानिंदु हसरंगा ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। उन्होंने 19वें ओवर की पांच गेंदों में 12 रन ठोकर कर अपनी टीम की जीत पक्की की। श्रीलंका ने 18.5 ओवर में छह विकेट पर 153 रन बनाकर मुकाबला चार विकेट से जीत लिया।हांगकांग की ओर से यासिन मुर्तजा ने दो विकेट लिये। आयुष शुक्ला, एजाज खान और एहसान खान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।इससे पहले आज यहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी हांगकांग के लिए जीशान अली और अंशुमन रथ ने पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। पांचवें ओवर में दुश्मांता चमीरा ने जीशान अली 17 गेंदों में 23 रन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद नौवें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने बाबर हयात (चार) को स्टंप आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। हांगकांग का तीसरा विकेट अंशुमन रथ के रूप में गिरा।

उन्हें दुश्मांता चमीरा ने आउट किया। अंशुमन रथ ने 46 गेंदों में 48 रन बनाये। कप्तान यासिम मुर्तजा पांच रन बनाकर आउट हुये। हांगकांग ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया। निजाकत खान ने 38 गेंदों में चार चौके और दो छक्के लगाते हुए (नाबाद 52) रनों की पारी खेली।श्रीलंका की ओर से दुश्मांता चमीरा ने दो विकेट लिये। वानिंदु हसरंगा और दसून शानका ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। (एजेंसी)

