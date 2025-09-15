Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






RCB के साथ काम कर चुके पाकिस्तान कोच का टीम के प्रदर्शन पर फूटा गुस्सा (Video)

सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा: हेनस

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (16:23 IST)
पाकिस्तान की टीम के कोच माइक हेसन ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा।भारत के हाथों मिली सात विकेट से हार के बाद हेसन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "आज हम परास्त हुए। मुझे नहीं लगता कि हम इससे बच सकते हैं। हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। हमने शायद 20 या 30 रन कम बनाए और हम सब जानते हैं कि बीच के ओवरों में हम पर दबाव बना। एक अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के सामने बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में कड़ी टक्कर दी, हालांकि स्कोर काफी नहीं था।"

हेसन ने कहा, "पिछले कुछ मैचों तक, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए 40 की औसत से रन बनाए थे और उन्होंने खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। सैम हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं और किसी भी टीम के लिए अच्छी शुरुआत करना बेहद जरूरी है। चार मैच पहले, हम ऊपरी क्रम में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, हमने वहां थोड़ी लय खो दी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों जल्द ही स्थिति बदल देंगे।"
उन्होंने कहा, "बल्लेबाजी में, शुरुआत में हम थोड़े ज्यादा ही आक्रामक थे। गेंद पिच पर रूक रही थी, जैसा कि हमने उम्मीद की थी, लेकिन हम उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए जितनी हम उम्मीद करते। पावरप्ले के आखिर में हम मैच में थे और फिर हम दबाव में आ गए। आप जितने ज़्यादा बड़े मैच खेलेंगे, आपको अपने खेल पर उतना ही ज़्यादा भरोसा होगा। हमारे पास निश्चित रूप से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं। वे इस लड़ाई में बने रहना चाहते हैं, और हम कुछ ही दिनों में और मजबूत होकर वापसी करेंगे।"

पाकिस्तान के कोच ने कहा, "हम तीन दिन में मैदान पर उतरेंगे। हमें गेंद और बल्ले, दोनों से आज से बेहतर खेलना होगा। हमें शुरुआत में गेंद के साथ अधिक अनुशासित होना होगा। मैं मैदान पर हमारे संघर्ष से वाकई बहुत खुश हूं, जहां हमने जबरदस्त जज्बा दिखाया। बुधवार को हमें इससे भी ज्यादा जज्बा दिखाने की जरूरत होगी। अगर हम ऐसा कर पाए, तो हमें सुपर 4 में एक और मौका मिलने की उम्मीद है, जहां हमें आज रात से बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। मुझे इस टीम पर पूरा भरोसा है।"(एजेंसी)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

INDvsPAK मैच का हुआ बहिष्कार तब जाकर भारतीय क्रिकेटर्स ने बनाई पाकिस्तानियों से दूरी

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels