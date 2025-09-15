INDvsPAK मैच में रही 75% के करीब उपस्थिती, बहिष्कार से व्यूअरशिप पर असर

Boycott Asia Cup ट्रैंड ने भारत बनाम पाकिस्तान के मैच पर खासा असर डाला। अमूमन ऐसे मौकों पर खचाखच भरे स्टेडियम में खाली स्टैंड्स देेखे जा सकते थे। एशिया कप का यह मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात की इस राजधानी में भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही मुल्कों के नागरिक अच्छी खासी तादाद में रहते है।
ऐसे में अगर स्टेडियम में 75 फीसदी सीट भरी हुई थी तो यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। देखा जाए तो इस मैच का बहिष्कार भारतीयों ने ही किया था तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय दर्शक इस मैच के लिए मानसिक रुप से तैयार नहीं थे।
वहीं पाकिस्तान के दर्शक अपनी टीम और भारत की टीम का अंतर जानते थे। 8वीं रैंक की टीम शीर्ष टीम से कितना ही लड़ लेती। 25 फीसदी सीटें कम होने का यह भी कारण हो सकता है। पिछले कुछ मैचों में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीते ही दर्ज की है।
इसके अलावा कल बहुत से स्पोर्ट्स ट्विटर हैंडल ने इस मैच का बहिष्कार किया और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखकर यह प्रण लिया कि वह यह मैच नहीं देखेंगे। वहीं कुछ लोगों ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को गूगल एप्प पर 1 रेटिंग देने की भी अपील की। टेलीविजन रेटिंग प्वाइंटस और व्यूअरशिप अभी तक रीलीज नहीं हुई है। अमूमन भारत पाक मैच के बाद प्रसारणकर्ता आसामान छूती व्यूअरशिप के आंकड़े देता है। लेकिन अभी तक आंकड़ों का ना आना इंगित करता है कि भारत पाक का मैच कम लोगों ने देखा है।