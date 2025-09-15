Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गजब बेइजत्ती, टीम इंडिया ने पाकिस्तान से न मिलाया हाथ, मुंह पर बंद किया ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा [VIDEO]

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ मिलाने से इनकार करने पर पाकिस्तान ने दर्ज कराई शिकायत

Advertiesment
हमें फॉलो करें TEAM INDIA CLOSED DOOR INFORNT OF PAKISTAN PLAYERS HINDI NEWS

WD Sports Desk

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (11:10 IST)
पाकिस्तान ने एशिया कप मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों का उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने रविवार देर रात जारी किए गए एक बयान में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम की सात विकेट से जीत के बाद भारतीय टीम के व्यवहार को ‘‘खेल भावना के अनुरूप नहीं’’ करार दिया।
 
पीसीबी के बयान में कहा गया, ‘‘टीम मैनेजर नवीद चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसे खेल भावना के प्रति अनुचित और खेल के खिलाफ माना गया। इसके विरोध में हमने अपने कप्तान को मैच के बाद के पुरस्कार वितरण समारोह में नहीं भेजा। ’’
 
यह संबंध में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने कहा था कि विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का निर्णय अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने का उनका तरीका है।

ALSO READ: सूर्यकुमार और सलमान ने एशिया कप मैच के टॉस के दौरान नहीं मिलाया हाथ
कश्मीर में हुए कायराना हमले और उसके बाद मई में सीमा पार आतंकी ढांचे पर भारत द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने थीं।
 
यह मुकाबला एकतरफा रहा और भारत ने पाकिस्तान को खेल के हर विभाग में मात दी। (भाषा) 

ALSO READ: Asia Cup 2025: यंगिस्तान ने की दुबई में पाक टीम पर सर्जिकल स्ट्राइक

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Asia Cup 2025: यंगिस्तान ने की दुबई में पाक टीम पर सर्जिकल स्ट्राइक

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels