(WATCH) MS Dhoni ने Gym में मनाया चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का जश्न, वीडियो हुआ वायरल

MS Dhoni celebrating Chandrayan- 3 landing: भारत ने 23 अगस्त 2023 की शाम को एक ऐतिहासिक पल (Historic Moment) देखा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा। इसका पूरा श्रेय Indian Space Research Organization (ISRO) को जाता है जिन्होंने इसे संभव बनाया और 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया। भारत अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। (India now has become the first country to land on the south pole of the moon)