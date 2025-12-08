Dharma Sangrah

T-20I सीरीज से पहले द.अफ्रीका को झटका, तीसरे वनडे से बाहर बैठे 2 अहम खिलाड़ी बाहर

WD Sports Desk

, सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (12:45 IST)
INDvsSA  नांद्रे बर्गर भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं।बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बर्गर दूसरे वनडे के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते मुक़ाबले से बाहर हो गए थे जबकि डी ज़ॉर्ज़ी को दक्षिण अफ्रीका की चेज के दौरान 45वें ओवर में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस हुआ और वह 17 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे।गौरतलब है कि इन दो अहम खिलाड़ियों के बिना द.अफ्रीका ने तीसरा एकदिवसीय मैच खेला था जिसका असर नतीजे पर भी दिखा।

सीएसए के बयान में बताया गया कि दोनों खिलाड़ियों का शुक्रवार को स्कैन हुआ था और बर्गर भारत के ख़िलाफ मंगलवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने टी20 सीरीज के लिए बर्गर का रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया है।

क्वेना मफ़ाक़ा का भी अभी रिहैबिलेशन पूरा नहीं हुआ है इसलिए टी20 दल से उनका नाम भी वापस ले लिया गया है। मफ़ाक़ा की जगह पर लुथो सिपामला को साउथ अफ़्रीका के दल में जगह दी गई है।
T20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दल: एडन मारक्रम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनावन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, डेविड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, एनरिख नॉर्खिए, लुथो सिपामला और ट्रिस्टन स्टब्स

