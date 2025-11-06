Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वेस्टइंडीज 3 रनों से न्यूजीलैंड से हारी, रोमांचक मैच में बने 400 रन

Advertiesment
हमें फॉलो करें West Indies

WD Sports Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (18:05 IST)
WIvsNZ वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। पहले वेस्टइंडीज ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 7 रनों से हराया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से हराकर सीरीज बराबर कर ली। अब इस सीरीज में 3 मैच बाकी है।

मैच में करीब 400 रन पड़े। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने मार्क चैपमैन की धुआंधार बल्लेबाजी (28 गेंदो में 78 रन, 6 चौके और 7 छक्के) 5 विकेट खोकर 207 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 204 रन बनाए।
एक वक्त पर वेस्टइंडीज 13 ओवर में 96 रन बनाकर 6 विकेट खो चुकी थी। अगले 7 ओवर में टीम को 113 रनों की जरुरत थी फिर भी टीम सिर्फ 3 रनों से हारी थी। टीम के लिए दुख की बात यह रही कि वह 4 गेंदो में जीत के लिए जरूरी 7 रन नहीं बना पाए।अंत के इन ओवरों में रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और फोर्ड ने तूफानी बल्लेबाजी की।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया, इस बार गेंद से वॉशिंगटन का कहर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels