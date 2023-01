INDvsNZ: रांची में न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 177 रनों का लक्ष्य

Innings Break!



New Zealand post 176/6 on the board!



wickets for @Sundarwashi5

wickets each for @imkuldeep18, @ShivamMavi23 & @arshdeepsinghh



Over to our batters now



Scorecard https://t.co/gyRPMYVaCc #TeamIndia | #INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/v48HAfGUil