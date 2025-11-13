Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3-1 से जीती सीरीज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Newzealand

WD Sports Desk

, गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:58 IST)
जैकब डफी के 4 विकेट और डेवॉन कॉन्वे के नाबाद 47 रन और टिम रॉबिनसन के 45 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने पांचवा और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय 8 विकेट से जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से बराबरी कर ली। जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और वेस्टइंडीज को 18.4 ओवरों में 140 रनों पर ढेर कर दिया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने सिर्फ राचिन रविंद्र और टिम रॉबिनसन का विकेट खोकर यह लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवरों में बना लिया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

WTC चैंपियन द.अफ्रीका के कप्तान का विजयरथ रोकने उतरेगा यंगिस्तान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels