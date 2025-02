अखिलेश यादव ने पूछा क्या क्रिकेटर का भी नाम बदल दिया, मोहम्मद शमी और कैफ को लेकर योगी कंफ्यूज

Yogi Adityanath Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर भाजपा सरकार द्वारा स्थानों के नाम बदलने के लेकर तंज कसा है। आदित्यनाथ के कार्यकाल में इलाहाबाद और फैजाबाद सहित कई स्थानों के नाम बदले गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा "अब क्या क्रिकेटर का भी नाम बदल दिया?" (Now has the cricketer's name also been changed?)