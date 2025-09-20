Navratri

167 रन जड़े ओमान ने, 21 रनों की जीत में भी टीम इंडिया की हार

भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया

WD Sports Desk

, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (09:52 IST)
INDvsOMAसंजू सैमसन (56), अभिषेक शर्मा (38) की शानदार पारियों के बाद आखिरी ओवरा में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने शुक्रवार को एशिया कप के 12वें मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हरा दिया।189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान के लिए कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। नौंवे ओवर में कुलदीप यादव ने जतिंदर सिंह (32) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये हम्माद मिर्जा ने आमिर कलीम के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाज धीरे-धीरे अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे इसी दौरान 18वें ओवर में हर्षित राणा ने आमिर कलीम को हार्दिक के हाथों कैच आउट कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। आमिर कलीम ने 46 गेंदों में सात चौके और दो छक्के लगाते हुए (64) रनों की पारी खेली।

इसके बाद 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने हम्माद मिर्जा को आउटकर ओमान के मैच जीतने की उम्मीद को ध्वस्त कर दिया। हम्माद मिर्जा ने 33 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 51 रन बनाये। 20वें ओवर में अर्शदीप ने विनायक शुक्ला को (एक) को आउटकर भारत को चौथी सफलता दिलाई। निर्धारित 20 ओवरों में ओमान की टीम चार विकेट पर 167 रन ही बना सकी और मुकाबला 21 रनों से हार गई। जितेन रामानंदी 12 रन बनाकर नाबाद रहे।भारत की ओर से कुलदीप यादव , हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल (पांच) का विकेट गंवा दिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट लिए 66 रनों की साझेदारी की। आठवें ओवर में जितेन रामानंदी ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 38 रन बनाये।

इसके बाद हार्दिक पांड्या (एक ) रनआउट हुये। 12वें ओवर में अक्षर पटेल 13 गेंदों में (26) को आमिर कलीम ने आउट किया। शिवम दुबे (पांच) भी आमिर का शिकार बने। 18वें ओवर में शाह फैसल ने संजू सैमसन को आउट किया। संजू सैमसन ने 45 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 56 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 18 गेदों में 29 रन बनाये। आठवें विकेट के रूप में अर्शदीप सिंह(एक) रनआउट हुये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में विकेट आठ विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। हर्षित राणा आठ गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे।
ओमान के लिए शाह फैसल, जितेन रामानंदी और आमिर कलीम ने दो-दो विकेट लिये।(एजेंसी)

