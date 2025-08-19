Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






PCB का बड़ा धमाका, कोई नहीं टॉप लायक! बाबर-रिजवान को भी किया डाउनग्रेड

Advertiesment
हमें फॉलो करें pakistan cricket board

WD Sports Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (13:56 IST)
Pakistan Cricket Board : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मंगलवार को केंद्रीय अनुबंध (Central Contract) पाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की जिसमें पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और वर्तमान वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) को एक पायदान नीचे श्रेणी 'बी' में रखा गया है। पीसीबी को असल में कोई भी क्रिकेटर एलीट श्रेणी में शामिल होने लायक नहीं लगा और उसने 30 खिलाड़ियों को श्रेणी 'बी', 'सी' और 'डी' में रखा है। केंद्रीय अनुबंध एक जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।


 
पाकिस्तान के केंद्रीय अनुबंध पाने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं:
 
श्रेणी बी (10 खिलाड़ी): अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी
 
श्रेणी सी (10 खिलाड़ी): अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील
 
श्रेणी डी (10 खिलाड़ी): अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफयान मोकिम।

ALSO READ: शुभमन गिल और बुमराह पर बोले चेतन शर्मा, देश के लिए हो सबसे बेहतर चयन

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ग्रैंडमास्टर प्रज्ञाननंदा और विश्व चैंपियन डी गुकेश की हुई भिड़त, जानें कौन जीता?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels