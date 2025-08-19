PCB का बड़ा धमाका, कोई नहीं टॉप लायक! बाबर-रिजवान को भी किया डाउनग्रेड

Pakistan Cricket Board : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मंगलवार को केंद्रीय अनुबंध (Central Contract) पाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की जिसमें पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) और वर्तमान वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) को एक पायदान नीचे श्रेणी 'बी' में रखा गया है। पीसीबी को असल में कोई भी क्रिकेटर एलीट श्रेणी में शामिल होने लायक नहीं लगा और उसने 30 खिलाड़ियों को श्रेणी 'बी', 'सी' और 'डी' में रखा है। केंद्रीय अनुबंध एक जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।







पाकिस्तान के केंद्रीय अनुबंध पाने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं: श्रेणी बी (10 खिलाड़ी): अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी

श्रेणी सी (10 खिलाड़ी): अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील

श्रेणी डी (10 खिलाड़ी): अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफयान मोकिम।



