रिंकू सिंह के पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, अगला मैच खेलने पर संशय

रिंकू के अचानक चले जाने से इस बाएं हाथ के खिलाड़ी के बृहस्पतिवार को यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के ‘करो या मरो’ के सुपर आठ मुकाबले में खेलने को लेकर संदेह है।अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 76 रन की हार के दौरान रिंकू खाता खोलने में नाकाम रहे थे जबकि नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने छह रन बनाए थे।इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11, नामीबिया के खिलाफ एक और अमेरिका के खिलाफ छह रन बनाए थे।
RINKU SINGH'S FATHER NOT WELL— Cricket Central (@CricketCentrl) February 24, 2026
- Rinku Singh is not part of the practice session due to a family emergency. His father is not well. He is expected to join team soon.
- Pray for Rinku's father pic.twitter.com/EyrMRXjWv9