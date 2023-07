NATO Summit के दौरान Ashes को लेकर भिड़े ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, Rishi Sunak ने दिया करारा जवाब

Rishi Sunak और Anthony Albanese के बीच नोकझोक

NATO की संक्षिप्त बैठक में Rishi और Anthony दोनों के बीच एक मज़ेदार नोकझोक हुई और इसकी शुरुआत Anthony Albanese द्वारा Rishi Sunak को एक कागज़ का टुकड़ा पेश करने से हुई जिसमें 2-1 एशेज स्कोरलाइन लिखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने फोटो खिचवाया। सुनक भी लीड्स में जीत का जश्न मनाते हुए इंग्लैंड के खिलाडी Mark Wood और Chris Woakes की एक तस्वीर लाए थे। इसके बाद Rishi को Outdone करने की कोशिश में Anthony ने दूसरे टेस्ट में जॉनी बेयरस्टो के रन आउट होने की तस्वीर दिखाई जिसे देखकर सुनक ने जवाब दिया, 'मुझे खेद है कि मैं अपना सैंडपेपर अपने साथ नहीं लाया.' (I am sorry, I dint bring my sandpaper with me) यहाँ ऋषि 2018 में ऑस्ट्रेलिया के बॉल-टेंपरिंग कांड (Ball-Tampering Scandal) का जिक्र कर रहे थे।