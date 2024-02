Sachin Tendulkar को भाया यशस्वी का अंदाज

Sachin Tendulkar Praised Yashasvi Jaiswal on his Double Century IND vs ENG 2nd Test : ‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) की तारीफ की।