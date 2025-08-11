Dharma Sangrah

World Cup के लिए ODI टीम में रहें Ro Ko, क्या दादा की बात मानेगी BCCI

गांगुली ने कोहली और रोहित के वनडे करियर को जारी रखने का समर्थन किया

WD Sports Desk

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (13:34 IST)
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने भारत के सीमित ओवरों के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों पर आज टिप्पणी की। हाल की रिपोर्टों में कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में आगामी वनडे सीरीज इस प्रसिद्ध जोड़ी के शानदार करियर का अंतिम अध्याय हो सकती है।

हालांकि, गांगुली ने इस बात पर जोर दिया कि टीम में उनकी निरंतर उपस्थिति के बारे में निर्णय उनके प्रदर्शन के आधार पर लिया जाना चाहिए।गांगुली ने अटकलों पर योग्यता और फॉर्म के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा, ''कोहली और रोहित शर्मा दोनों के सीमित ओवरों के क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड हैं। जब तक वे उच्चतम स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए।''

ऑस्ट्रेलिया में 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली यह सीरीज़ दक्षिण अफ्रीका में 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भारत की तैयारियों की शुरुआत है, एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ भारत अपने दबदबे को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद, भारत दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैच खेलने वाला है, जिससे उसका व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जारी रहेगा।

गांगुली ने दोनों खिलाड़ियों के अपार अनुभव की भी प्रशंसा की, खासकर सीमित ओवरों के प्रारूपों में, और विराट कोहली के बेजोड़ एकदिवसीय रिकॉर्ड और रोहित शर्मा के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को भारत की सीमित ओवरों की टीम की रीढ़ बताया।

व्यस्त कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए, गांगुली ने खिलाड़ियों के लिए अपने कार्यभार को प्रबंधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''आईपीएल के बाद, लगातार पांच टेस्ट मैच खेलना बहुत थका देने वाला होता है, इसलिए शीर्ष प्रदर्शन बनाए रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लेना जरूरी है।''

भविष्य को देखते हुए, गांगुली ने टीम इंडिया की समग्र ताकत, खासकर सीमित ओवरों की क्रिकेट में, पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, ''भारत सीमित ओवरों के प्रारूपों में बेहद मजबूत है, और जहां वे लाल गेंद वाले क्रिकेट में भी दुर्जेय हैं, वहीं सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनका दबदबा विशेष रूप से प्रभावशाली है।'' भारत के आगामी एशिया कप अभियान और अन्य टूर्नामेंटों पर टिप्पणी करते हुए, गांगुली ने कहा, ''दुबई जैसी परिस्थितियों में भारत को हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा,'' और उन्होंने भारत की अनुकूलन क्षमता और संतुलित टीम पर जोर दिया।

अंत में, गांगुली ने भविष्य की प्रतिभाओं को निखारने के महत्व पर ज़ोर दिया और कोहली और रोहित जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के नेतृत्व और अनुभव की सराहना की। उनकी टिप्पणियों ने भारत के क्रिकेट भविष्य के प्रति आशावाद व्यक्त किया क्योंकि टीम कौशल, दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए तैयार है।(एजेंसी)

