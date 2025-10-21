शाहीन शाह अफरीदी बने पाक एकदिवसीय टीम के कप्तान, हटे मोहम्मद रिजवान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला से पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को अपनी वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जो मुहम्मद रिजवान की जगह लेंगे।





पीसीबी ने सोमवार को कहा कि शाहीन चार से आठ नवंबर तक फैसलाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में पाकिस्तान की टीम का नेतृत्व करेंगे।







A change at the top as Pakistan announce a new ODI captain https://t.co/rmYofcQhM3 — ICC (@ICC) October 21, 2025 शाहीन को 2023 के आखिर में राष्ट्रीय टी20 कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड में सिर्फ एक श्रृंखला के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जगह फिर से बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था जिन्होंने पिछले विश्व टी20 कप में पाकिस्तान की टीम का नेतृत्व किया था।



पीसीबी ने कहा कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला इस्लामाबाद में हुई बैठक में लिया गया जिसमें राष्ट्रीय चयनकर्ता, सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सीमित ओवरों की राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच माइक हेसन शामिल हुए।

एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि यह हेसन ही थे जो सलमान अली आगा को टी20 और शाहीन को वनडे टीम का कप्तान बनाने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि लंबी अवधि के लिए कप्तान नियुक्त किए जाने से उन्हें मजबूत टीम तैयार करने में मदद मिलेगी।





शाहीन ने पाकिस्तान के लिए 66 वनडे और 92 टी-20 मैच खेलने के अलावा 32 टेस्ट मैच भी खेले हैं।पीसीबी पिछले दो वर्षों में लगातार कोच और कप्तान बदलता रहा है। उसने रिज़वान को हटाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया, हालांकि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीतीं लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन भी शामिल है।

