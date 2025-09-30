Navratri

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शाहीन की पाक टीम में वापसी, आसिफ, नजीर नए चेहरे

WD Sports Desk

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (19:07 IST)
तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए पाकिस्तान की 18 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है जबकि 38 वर्षीय आसिफ अफरीदी, रोहैल नजीर और फैसल अकरम को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान 12 अक्टूबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) विजेता दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा। यह डब्ल्यूटीसी के नये चक्र में उनका पहला मैच होगा।
 
इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के पिछले टेस्ट मैच से बाहर रहे शाहीन को नसीम शाह के बाहर होने के कारण तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के लिए टीम में शामिल  किया गया है।
 
टीम में पांच स्पिन गेंदबाजों को मौका दिया गया है जिसमें साजिद खान, नोमान अली और अबरार अहमद के साथ हरफनमौला आसिफ अफरीदी और 22 वर्षीय कलाई के स्पिनर फैसल अकरम का भी नाम है।
 
शान मसूद डब्ल्यूटीसी के पिछले चक्र में सबसे निचले पायदान पर रहे पाकिस्तान की अगुवाई करना जारी रखेंगे। पूर्व कप्तान बाबर आजम और अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है।
 
टीम का अभ्यास शिविर मंगलवार से शुरू हुआ। और यह लाल गेंद प्रारूप के मुख्य कोच अजहर महमूद की देख रेख में आठ अक्टूबर तक एनसीए में चलेगा।
 
हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप से लौटने वाले खिलाड़ी चार अक्टूबर को शिविर में शामिल होंगे।
 
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एक बयान में कहा, ‘‘ सत्र पूर्व शिविर के लिए खिलाड़ी आज से बुधवार आठ अक्टूबर तक टेस्ट टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद और एनसीए की कोच की देखरेख में प्रशिक्षण लेंगे।’’
 
पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जायेगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
 
पाकिस्तान टीम: शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमाम-उल-हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नोमान अली, रोहैल नजीर (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी।  (भाषा) 

