शाहरुख खान ने दी आंद्रे रसेल को कोलकाता का पॉवर कोच बनने की बधाई

WD Sports Desk

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (14:02 IST)
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान ने रविवार को वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी और टी20 के बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसेल को Indian Premiere League (IPL) से संन्यास पर शुभकामनाएं दीं। रसेल ने एक दशक से ज़्यादा समय तक कोलकाता टीम के लिए ऑलराउंडर के तौर पर काम किया।

बॉलीवुड स्टार ने रसेल के आईपीएल से संन्यास पर कहा, “शानदार यादों के लिए धन्यवाद, आंद्रे। हमारे योद्धा!!! केकेराइडर्स में आपका योगदान यादगार है… और एक खिलाड़ी के तौर पर आपके शानदार सफर का एक और चैप्टर शुरू हो रहा है।”
शाहरुख खान ने कहा, “पावर कोच – हमारे बैंगनी और सुनहरे रंग के लड़कों को ज्ञान, ताकत और बेशक ताकत देते हुए… और हाँ, कोई भी दूसरी जर्सी तुम पर अजीब लगेगी मेरे दोस्त… ज़िंदगी भर मसल रसेल! लव यू… टीम और खेल से प्यार करने वाले सभी लोगों की तरफ से!!” सैंतीस साल के आंद्रे रसेल ने रविवार को  इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा करके सभी को चौंका दिया।

“हेलो केकेआर फैंस। मैं आज यहां आपको यह बताने आया हूं कि मैंने आईपीएल से रिटायर होने का फैसला किया है। मैं अभी भी दुनिया भर की अलग-अलग लीगों और बाकी सभी केकेआर फ्रेंचाइजी के लिए एक्टिव रहूंगा। मैंने (आईपीएल में) कुछ शानदार समय और शानदार यादें बिताईं, छक्के मारे, गेम जीते, एमवीपी हासिल किए…
रसेल ने कहा,”जब मैंने यह फैसला किया, तो मुझे लगा कि इस समय यह सबसे अच्छा फैसला था। मैं फीका नहीं पड़ना चाहता, मैं अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहता हूं। रिटायर होना सबसे अच्छा तब है जब फैंस पूछें “क्यों? तुममें अभी भी कुछ और है। तुम अभी भी थोड़ा और खेल सकते थे।” बजाय इसके कि “हां, तुम्हें यह सालों पहले कर देना चाहिए था।”

