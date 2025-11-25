मेरे लिए पिता से कम नहीं थे, धर्मेंद्र के निधन से टूटा शाहरुख खान का दिल, अमिताभ ने भी बयां किया दर्द

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को अपने घर पर आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान घाट पर यिका गया। धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने कई सेलेब्स श्मशान घाट पहुंचे थे।

सोशल मीडिया पर फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता और खिलाड़ी तक धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी अपने खास दोस्त के निधन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। धर्मेंद्र की खराब तबीयत की खबर आने के बाद अमिताभ उनका हालचाल लेने घर भी पहुंचे थे।

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, एक और वीर दिग्गज हमें छोड़कर चला गया, अपनी जगह से चला गया, अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया, जिसकी गूंज असहनीय है। धर्म जी, महानता के प्रतीक, न केवल प्रसिद्ध शारीरिक उपस्थिति के लिए, बल्कि अपने बड़े दिल और मनमोहक सादगी के लिए भी जाने जाते थे।





बिग बी ने लिखा, वो अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लेकर आए थे जहां से वो आए थे। और अपने शानदार करियर के दौरान, एक ऐसी इंडस्ट्री में, जिसने हर दशक में बदलाव देखे, अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहे। फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आए, उनमें नहीं। उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी, उनके आसपास आने वाले सभी लोगों तक फैली हुई थी, जो इस पेशे में दुर्लभ है। हमारे आस-पास की हवा अब खाली सी लग रही है... एक ऐसा खालीपन जो शायद कभी भरेगा नहीं।

Rest in Peace Dharam ji. You were nothing short of a father figure to me… thank u for showering me with blessings and love the way you did. An inconsolable and irreplaceable loss to not just his family, but to cinema and film lovers world over. You are immortal… and your soul… pic.twitter.com/Vsxe8C8qVZ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 24, 2025

शाहरुख खान ने भी धर्मेंद्र के निधन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। शाहरुख ने धर्मेंद्र के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, रेस्ट इन पीस धरम जी। आप मेरे लिए पिता से कम नहीं थे… आपने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उन्होंने लिखा, यह न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि दुनिया भर के सिनेमा और फिल्म प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी और अपूरणीय क्षति है। आप अमर हैं… और आपकी आत्मा हमेशा आपकी फिल्मों और आपके खूबसूरत परिवार के ज़रिए ज़िंदा रहेगी। हमेशा प्यार।

I, like many others, took an instant liking to Dharmendra ji, the actor, who entertained us with his versatility. That on-screen bond became stronger off-screen when I met him.



His energy was incredibly infectious, and he would always tell me, “Tumko dekhkar ek kilo khoon badh… pic.twitter.com/A8CmgR9WkW — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 24, 2025

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी धर्मेंद्र के निधन से बेहद दुखी हैं। उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए पोस्ट में लिखा, कई अन्य लोगों की तरह मुझे भी धर्मेंद्र जी तुरंत पसंद आ गए थे। वह अभिनेता, जिसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से सबका मनोरंजन किया। मैं जब उनसे मिला तो हमारा रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो गया। उनकी प्रतिभा असाधारण रूप से रिझाने वाली थी। वो मुझसे हमेशा कहते, 'तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा।'

सचिन ने लिखा, उनके अंदर एक सहजता थी, जिससे उनके आसपास भी लोग खुद को खास और मूल्यवाण लगने लगते थे। उनके निधन पर मुझे अपना दिल भारी महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया है। आपकी बहुत याद आएगी।

विराट कोहली ने भी जताया दुख Today, we have lost a legend of Indian cinema who captivated hearts with his charm and his talent. A true icon who inspired everyone who watched him. May the family find strength in this tough time. My sincere condolences to the whole family. — Virat Kohli (@imVkohli) November 24, 2025

धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विराट कोहली ने लिखा, आज हमने भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज को खो दिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीता। वो सबके लिए आइकॉन रहे, जिन्होंने उन्हें देखने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित किया। भगवान इस कठिन समय में उनके परिवार को शक्ति दे। मैं पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।