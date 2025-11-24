Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

Advertiesment
हमें फॉलो करें Dharmendra passes away

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 24 नवंबर 2025 (16:09 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने 89 साल की उम्र में अपने घर पर आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र का स्वास्थ बीते कुछ समय से खराब चल रहा था। बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके 'ही-मैन' को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 
 
अजय देवगन ने लिखा, धरम जी के बारे में सुनकर दिल टूट गया। उनके प्यार, दरियादिली और मौजूदगी ने कई पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया. इंडस्ट्री ने एक लेजेंड खो दिया है और हमने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसने हमारे सिनेमा की आत्मा को आकार दिया। रेस्ट इन पीस, धरम जी। ओम शांति।
 
webdunia
करीना कपूर ने अपने दादा राज कपूर के साथ धर्मेंद्र की तस्वीर शेयर कर लिखा, Forever in Power 
 
फरहान अख्तर ने लिखा, पूरी फ़िल्मी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान। जो लोग फिल्में बनाते हैं और जो उन्हें देखते हैं, उनके लिए धरम जी हमेशा रहेंगे जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। देओल परिवार के प्रति गहरी संवेदना। 
 
कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्म पाजी। आपका जाना बहुत ही दुखदायी है। ऐसा लग रहा है, जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह हमेशा मेरे दिल में और यादों में रहेगा। कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाते हैं। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हमारे दिल में आप हमेशा रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दें।
webdunia
 


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत, धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels