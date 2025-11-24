धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

Heartbroken to hear about Dharam ji. His warmth, generosity and presence inspired generations of artists.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 24, 2025
The industry has lost a legend… and we’ve lost someone who shaped the very soul of our cinema.
Rest in peace, Dharam ji.
Om Shanti
महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2025
धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुख की घड़ी में… pic.twitter.com/a4Wl1JOM3G