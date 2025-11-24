एक युग का अंत, करण जौहर ने दी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि, शेयर किया भावुक पोस्ट

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मेंद्र बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। परिवार ने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पर्ले श्मशान घाट पर कर दिया है।

हालांकि देओल परिवार की तरफ से धर्मेंद्र के निधन की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन करण जौहर के पोस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि अब बॉलीवुड के ही-मैन अब इस दुनिया में नहीं है।

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। करण ने लिखा, यह एक युग का अंत है... एक बहुत बड़ा मेगा स्टार... मुख्यधारा के सिनेमा में एक हीरो का अवतार... अविश्वसनीय रूप से सुंदर और सबसे रहस्यमय स्क्रीन उपस्थिति... वह हमेशा भारतीय सिनेमा के एक वास्तविक लीजेंड रहे हैं और रहेंगे।

करण ने लिखा, सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद हैं... लेकिन सबसे बढ़कर वह सबसे अच्छे इंसान थे... हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था... उनके पास सभी के लिए केवल अपार प्यार और सकारात्मकता थी... उनका आशीर्वाद, उनका आलिंगन और उनकी अविश्वसनीय गर्मजोशी शब्दों से कहीं अधिक याद आएगी।

उन्होंने लिखा, आज हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा खालीपन है... एक ऐसी जगह जिसे कोई भी कभी नहीं भर सकता... हमेशा एकमात्र धर्मजी रहेंगे... हम आपसे प्यार करते हैं सर... हम आपको बहुत याद करेंगे... आज स्वर्ग धन्य है... आपके साथ काम करना हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा... और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है... अभी ना जाओ छोड़के... के दिल अभी भरा नहीं... ओम शांति।