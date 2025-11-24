'इक्कीस' से धर्मेंद्र का पोस्टर आया सामने, फिल्म में निभा रहे आर्मी ऑफिसर के पिता का किरदार

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बीते कुछ समय से खराब चल रही है। उनका इलाज फिलहाल घर पर ही चल रहा है। धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हो गया है, जिससे उनके फैंस ने चैन की सांस ली है। वहीं फिल्म 'इक्कीस' से धर्मेंद्र का नया पोस्टर भी सामने आया है।

पोस्टर में धर्मेंद्र का सीरियस लुक देखने को मिल रहा है। पोस्टर के बैकग्राउंड में दर्मेंद्र की आवाज आ रही है, 'मेरा बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा इक्कीसका ही रहेगा।' धर्मेंद्र की आवाज सुनकर उनके फैंस काफी खुश है।

इस पोस्टर को शेयर करते हुए मैडॉक फिल्म्स ने लिखा, 'पिता बेटों को पालते हैं। लेजेंड्स देश को पालते हैं। धर्मेंद्र जी, 21 साल के अमर सैनिक के पिता के रोल में इमोशनल पावरहाउस हैं। एक हमेशा रहने वाला लेजेंड हमें दूसरे की कहानी सुनाता है। इक्कीस 25 दिसंबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में।

बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं। बीते दिनों फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसमें परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के साहस, सम्मान और बलिदान की झलक दिखाई गई थी। फिल्म में धर्मेंद्र, अरुण खेत्रपाल के पिता एमएल. खेत्रपाल की अहम भूमिका में नजर आएंगे।

फिल्म ‘इक्कीस’ की कहानी एक यंग आर्मी ऑफिसर अरुण खेतरपाल की है। अरुण खेत्रपाल महज 21 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। फिल्म में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी नजर आएंगी। यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।