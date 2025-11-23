Festival Posters

जब नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स को दी अपनी प्रेग्नेंसी की खबर, मिला था यह जवाब

WD Entertainment Desk

, रविवार, 23 नवंबर 2025 (15:56 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। नीना गुप्ता का वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अफेयर रहा था। नीना 1989 में बिना बिना शादी के ही मां बन गई थीं। नीना ने सिंगल मदर बन अपनी बेटी मसाबा की परवरिश की। 
 
बीते दिनों नीना गुप्ता के एक इंटरव्यू के दौरान विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जब उन्होंने विवियन को अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी तो उनका रिएक्शन कैसा था। 
 
webdunia
ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में नीना गुप्ता ने बताया था, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मैं उनसे (विवियन रिचर्ड्स) प्यार करती थी। मैंने उन्हें फोन किया और उनसे पूछा कि अगर तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, तो मैं इसे नहीं रखूंगी। उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं तुम्हारे लिए यह बच्चा पैदा करना पसंद करूंगा।
 
नीना ने कहा था, सभी ने मुझसे कहा, नहीं आप इसे अकेले कैसे कर सकती हो? क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे और मैं उनसे शादी नहीं कर सकती थी और उनके पास रहने के लिए नहीं जा सकती थी, लेकिन होता क्या है कि जब आप प्यार में होते हो, तो अंधे होते हो। किसी की नहीं सुनते। कोई भी बच्चा अपने माता-पिता की नहीं सुनता और मैंने भी वही किया था।
 
webdunia
नीना गुप्ता ने बताया था कि 'मैंने कभी भी अपनी बेटी मसाबा के पिता की पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की और स्पष्ट रूप से सब बताया है कि उनकी पारंपरिक परवरिश क्यों नहीं हुई। बच्चे को सच बताना बहुत जरुरी है, क्योंकि उन्हें यह किसी और से पता लगेगा तो बहुत गलत होगा।
 

