Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सनातन की रक्षा करने आए नंदमुरी बालकृष्ण, अखंडा 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Akhanda 2 Movie Trailer

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (17:22 IST)
नंदमुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बोयापति श्रीनु की बहुप्रतीक्षित धार्मिक एक्शन फिल्म 'अखंडा 2: थांडव' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज़ होने जा रही है। टीम ने इसके प्रमोशन के लिए बड़े स्तर पर और पूरे इंडिया में अभियान चलाया। 14 रील्स प्लस बैनर के तहत राम अचंता और गोपिचंद अचंता ने फिल्म बनाई है, और M तेजस्विनी नंदमुरी प्रस्तुत कर रही हैं। 
 
पहले से जारी गाने और टीज़र ने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा दी थी। आज फिल्म का थिएटर ट्रेलर बैंगलोर में रिलीज़ किया गया, जिसमें कन्नड़ स्टार शिव राजकुमार विशेष रूप से मौजूद थे। ट्रेलर की शुरुआत एक चेतावनी से होती है। कुछ बुरे लोग, भारत के अंदर और बाहर, देश की आध्यात्मिक नींव को नष्ट करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सनातन हिंदू धर्म को मिटा देना और देश में डर और भ्रम फैलाना है। 
 
लेकिन जब श्रद्धा डगमगाने लगती है, तब एक शक्तिशाली ताकत उठती है। वह है अखंडा, जो दिव्य आग की तरह प्रकट होता है और विरोधियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है। बोयापति श्रीनु इस बार और भी बड़े और बहादुर विज़न के साथ फिल्म बना रहे हैं। 
 
अखंडा 2 की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है; इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आध्यात्मिक ताकत का मिश्रण है। फिल्म का दायरा बहुत बड़ा है, और कुंभ मेला का सीन ट्रेलर की बड़ी खासियत है। बालकृष्ण का क्रोध दिव्य लगता है और उनकी ताकत अजेय। वे दो भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अखंडा अवतार स्क्रीन पर छा जाता है। 
 
webdunia
बालाकृष्ण की मौजूदगी, चाल और जोरदार संवाद उन्हें एक बड़े रक्षक की तरह दिखाते हैं। आधी पिनिसेट्टी खतरनाक विलेन हैं, जबकि साम्युक्ता लीड रोल में हैं। हर्षाली मल्होत्रा का छोटा सा हिस्सा कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। तकनीकी तौर पर फिल्म बेहतरीन है। सिनेमैटोग्राफर C. रामप्रसाद और संतोष डी. डेटके ने हर सीन को भव्य और प्रभावशाली बनाया है। 
 
पैट्रियॉटिक जोश, आध्यात्मिक शक्ति और बड़े पर्दे की धमाकेदार एक्शन के साथ अखंडा 2 ट्रेलर एक सही NBK स्टाइल का ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ देता है। कहानी का पूरे भारत में अपील है, खासकर सनातन हिंदू धर्म पर फोकस के कारण। फिल्म 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफ

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels