56वें IFFI में गाला प्रीमियर पर 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने बटोरी तारीफ

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (17:07 IST)
प्राइम वीडियो ने अपनी बेहद लोकप्रिय ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' का पहला एपिसोड 21 नवंबर को 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में पेश किया। दुनिया भर में स्ट्रीम होने वाला यह तीसरा सीज़न, जो स्पाय एक्शन-थ्रिलर पर आधारित है, गाला प्रीमियर में भरे ऑडिटोरियम में जोरदार तालियों और चीयर के साथ शुरू हुआ। 
 
इस मौके पर हेड ऑफ हिंदी स्क्रिप्टेड सीरीज़ प्राइम वीडियो, साहिरा नायर, क्रिएटर-राइटर-डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके, मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत, निमरत कौर और लेखक सुमन कुमार मौजूद थे, जिन्होंने इस सीज़न को तुषार सेठ के साथ डायरेक्ट भी किया है। सीरीज़ की टीम को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी श्री प्रभात ने सम्मानित किया। 
 
क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स राज और डीके ने कहा, IFFI में आना हमारे लिए हमेशा खास रहा है, जब से हम पहली बार गो गोवा गॉन के साथ आए थे और फिर द फैमिली मैन के दूसरे सीज़न के साथ। सीज़न 3 का पहला एपिसोड इतने शानदार दर्शकों के साथ देखना, जिन्होंने हमें बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, एक अद्भुत अनुभव था, खासकर जब फैंस और मीडिया से प्यार और पॉज़िटिव रिव्यू आने लगे। 
 
मनोज बाजपेयी ने कहा, श्रीकांत तिवारी का किरदार, जो एक जासूस है, फिर भी बहुत लोगों से जुड़ता है और फैंस के प्यार की वजह से यह नाम हर घर में जाना-पहचाना बन गया है। राज और डीके की दृष्टि और शानदार कहानी कहने के अंदाज़ के साथ, और प्राइम वीडियो के लगातार समर्थन से, द फैमिली मैन ने मुझे बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया है, जिन्होंने सालों से मुझे इतना प्यार दिया है, और मुझे यकीन है कि वे नया सीज़न भी उतना ही या उससे भी ज्यादा पसंद करेंगे।
 
webdunia
नए सीज़न में विलेन का किरदार निभाने पर जयदीप अहलावत ने कहा, द फैमिली मैन फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना और भारत के सबसे पसंदीदा फैमिली मैन, श्रीकांत तिवारी के सामने निगेटिव रोल निभाना एक अद्भुत अनुभव रहा। राज, डीके और सुमन ने रुक्मा के किरदार को बहुत ही खास और अलग अंदाज़ में लिखा है, जो मेरे पिछले किसी भी रोल से बिल्कुल अलग है, जिससे इसकी तैयारी और परफॉर्मेंस मेरे लिए एक बेहद रोमांचक अनुभव बन गई।
 
पावरहाउस जोड़ी राज एंड डीके द्वारा उनके बैनर D2R फिल्म्स के बैनर के तहत बनाई गई इस सीरीज़ में आइकॉनिक जासूस श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) की वापसी होती है, जो अब अपनी फैमिली के साथ भागते हुए खुद को नए खतरनाक दुश्मन रुक्मा (जयदीप अहलावत) और मीरा (निमरत कौर) से ही नहीं, बल्कि अपनी ही खुफिया एजेंसी TASC से भी बचाते हुए पाता है। 
 
राज, डीके और सुमन कुमार द्वारा लिखी गई इस शानदार सीरीज़ में डायलॉग्स सुमित अरोड़ा ने दिए हैं। इसे राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, और इस सीज़न में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए हैं। इस सीज़न में अहम किरदारों में फिर लौट रहे हैं शारीब हाशमी (जेके तालपड़े), प्रियामणि (सुचित्रा तिवारी), अशलेषा ठाकुर (धृति तिवारी), वेदांत सिन्हा (अथर्व तिवारी), श्रेया धनवंतरि (जोया) और गुल पनाग (सालोनी) समेत कई अन्य। 

