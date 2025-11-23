Hanuman Chalisa

रोनित रॉय ने परिवार के लिए सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले- प्लीज मुझे कभी मत भूलना...

WD Entertainment Desk

, रविवार, 23 नवंबर 2025 (12:54 IST)
बॉलीवुड एक्टर रोनित रॉय ने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है। यह जानकारी उन्होंने एक भावुक नोट शेयर कर फैंस को दी है। रोनित ने बताया कि वह ये कदम परिवार के लिए उठा रहे हैं। उन्होंने फैंस से माफी मांगते हुए उम्मीद की कि लोग उन्हें न भूलें। 
 
रोनित रॉय ने लिखा, हैलो एवरीवन, जो मैं कहने वाला हूं, वह प्यार, समझ और कोमलता की जगह से आ रहा है। आप सब जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं स्क्रॉल करता हूं, आपकी पोस्ट्स लाइक करता हूं, आपकी पोस्ट्स पर कमेंट करता हूं और जितने मैसेजेस का मैं जवाब दे सकता हूं, देता हूं। 
 
उन्होंने कहा, जो कुछ भी मुझे मिला है, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। मैं हर चीज को संजोकर रखता हूं। खासकर वह प्यार और सम्मान जो मुझे आप सब से मिला है, जिसे मैं संजोकर रखता हूं और अपने दिल के बहुत करीब रखता हूं। हालांकि, मैं जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मुझे अपने और अपने परिवार के लिए नया रास्ता बनाना है। एक ऐसा रास्ता जो उम्मीद है कि मुझे एक बेहतर इंसान, रिश्तों में बेहतर और एक बेहतर अभिनेता की ओर ले जाएगा। 
 
रोनित ने लिखा, यह रास्ता ऐसा है जिस पर मैं पहले नहीं चला हूं। आराम और पुरानी बुरी आदतों को पीछे छोड़ो। कूदो और दायरे से बाहर जीयो। डरावना है, मैं जानता हूं, लेकिन करना जरूरी है। पूरी तरह डिजिटल दूरी मेरे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने और अपने नए रूप को खोजने की असल वजह में से एक है। इसलिए कुछ मसय के लिए, कृपया माफ करें कि मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहूंगा। 
 
उन्होंने लिखा, कहने की जरूरत नहीं कि आपके प्यार से दूर रहकर जीना असंभव है, इसलिए जैसे ही व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे हो जाएं और बेहतर आदतें अपनाई और अभ्यास की जाएं, मैं वापस आऊंगा। कृपया मुझे मत भूलना। आप सबको प्यार, और भगवान आप सबको आशीर्वाद दे। 
 

