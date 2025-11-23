Festival Posters

धुरंधर: 1300 लड़कियों में से चुनी गईं 20 साल की सारा अर्जुन, 40 साल के रणवीर सिंह संग आएंगी नजर

WD Entertainment Desk

, रविवार, 23 नवंबर 2025 (15:37 IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग मूवी 'धुरंधर' का हाल ही में धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में रणवीर का रफ-टफ लुक देखने को मिल रहा है। रणवीर का लुक देख हर कोई दंग रह गया है। वहीं फिल्म में 40 साल के रणवीर 20 साल की सारा अर्जुन संग रोमांस करते नजर आने वाले हैं। 
 
फिल्म में सारा अर्जुन को रणवीर सिंह के साथ रोमांटिक लीड के रूप में कास्ट किया गया है। इस रोल के लिए करीब 1300 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन सारा ने अपने टैलेंट से सबको पीछे छोड़ दिया। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ट्रेलर में सारा अर्जुन का मॉडर्न लुक देख उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है और लोगों को रणवीर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है।
 
सारा अर्जुन ने साउथ की कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। सारा अर्जुन ने पोन्नियिनी सेलवन में ऐश्वर्या राय के बचपन का किरदार निभाया था। 
 
इसके अलावा वह सलमान खान की 'जय हो' और तापसी पन्नू की 'सांड की आंख' में भी नजर आ चुकी हैं। सारा साउथ के मशहूर एक्टर राज अर्जुन की बेटी हैं। 
 
सारा अर्जुन भारत में सबसे अधिक फीस पाने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट रही हैं। उन्होंने 2 साल की उम्र में ही एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। 

