बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ अगली फिल्म में काम करेंगी श्रद्धा कपूर, शूटिंग की खत्म, जल्द होगी घोषणा

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वह काफी समय से राइटर-डायरेक्टर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया है। वहीं अब खबर आ रही है कि श्रद्धा अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ अगली फिल्म में साथ काम करने जा रही हैं।

श्रद्धा कपूर ने खुद इस बारे में जानकारी शेयर की है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। अब ही फिल्म का ऐलान होगा। एक्ट्रेस ने बताया कि अब वो स्क्रिप्ट और किरदारों को लेकर ज्यादा सजग हो गई हैं।

श्रद्धा कपूर बीते दिनों फिल्‍म 'ईथा' की शूटिंग के दौरान घायल हो गईं। वह लावणी डांस सीक्‍वेंस शूट कर रही थीं, जबकि उनका पैर फ्रैक्‍चर हो गया। उन्‍होंने सोशल मीडिया पर सवाल-जवाब सेशन के दौरान मजाक में कहा कि फ्रैक्‍चर की वजह से वह 'टर्मिनेटर' की तरह घूम रही हैं।

QnA सेशन के दौरान श्रद्धा कपूर ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्‍ट्स के बारे में भी बताया। एक्‍ट्रेस ने बताया कि 'ईथा' के बाद वह राहुल मोदी की एक फिल्म में दिखेंगी, जो स्टार्टअप्स की दुनिया की कहानी होगी। फिल्‍म में उनका रोल बहुत चैलेंजिंग है।

फिल्म प्रोडक्शन में रख रहीं कदम श्रद्धा कपूर ने बताया कि वह बतौर प्रोड्यूसर सुपर फैट स्टूडियो के साथ दो फिल्में को-प्रोड्यूस करने वाली हैं। इनमें से एक फिल्‍म जाबांज पुलिस अफसर विजय सालस्कर की कहानी होगी, जो 26/11 हमलों में शहीद हो गए थे। इसे अखिव अली डायरेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी एक फैमिली कॉमेडी होगी, जिसमें अपारशक्ति खुराना नजर आएंगे।

श्रद्धा कपूर ने एक और खुलासा किया कि उन्‍होंने एक अन्‍य फिल्‍म की शूटिंग भी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा, मैंने एक फिल्म की शूटिंग पहले ही कर ली है। इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकती। लेकिन जल्‍द ही इसको लेकर ऐलान होगा।

एक्‍ट्रेस ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बाद वह अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी की फिल्म कर रही हैं। उन्होंने कहा, उसके बाद मैं राहुल की फिल्म कर रही हूं। उसके बारे में बिंदास बात कर सकती हूं। यह स्टार्टअप की दुनिया की फिल्म है। यह हसल कल्चर यानी बिजनेस की दुनिया में मची हलचल और उसकी एनर्जी पर आधारित है। मेरे लिए एकदम नया किस्म का रोल है जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है।