धर्मेंद्र के जवानी के अनदेखे फोटो: क्यों 70 के दशक में उन्हें कहा गया था Most Handsome Man

शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (06:21 IST)
बॉलीवुड के कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने लुक्स के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम धर्मेंद्र का भी है। 60 के दशक के सुपरस्टार धर्मेंद्र अपने समय से सबसे हैंडसम हीरो में से एक थे। 
 
हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं।
 
धर्मेंद्र की फिजिक और लुक्स की जया बच्चन की दीवानी रही हैं। वहीं देव आनंद जैसी दिग्गज हस्ती भी उनकी चमकती त्वचा की तारीफ कर चुके हैं।  
 
मशहूर टाइम्स मैगजीन ने 70 के दशक में धर्मेंद्र को दुनिया के दस खूबसूरत पुरुषों की लिस्ट में जगह दी थी। 
 
धर्मेंद्र ने पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। हालांकि इसके लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। 
 
धर्मेंद्र का डील-डौल पहलवानों जैसा था। जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी। कइयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। 
 
धर्मेंद्र को पहला ब्रेक साल 1969 में रिलीज फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से मिला था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 
 
धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर संग तब हुई जब वो 19 साल के थे। प्रकाश से उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजिता और विजेता देओल है। 
 
1980 में धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी संग दूसरी शादी रचाई थी। हेमा संग शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम अपनाया। हेमा के धर्मेंद्र की दो बेटियां ईशा और आहना देओल हैं। 
 
89 साल की उम्र में धर्मेंद्र भले ही फिल्मों में कम नजर आते हो, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। धर्मेंद्र अक्सर अपनी जवानी के दिनों की तस्वीरें और किस्से फैंस संग शेयर करते हैं। 

